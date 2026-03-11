وزير الأوقاف يشارك في ملتقى الأئمة والخطباء في مسجد أبي هريرة ببلدة نبع الصخر في القنيطرة

إصابات وأضرار مادية جراء تصادم شاحنة لنقل البضائع بسيارة سياحية عند دوار سرمدا في إدلب
إزالة الحواجز الإسمنتية والأسلاك الشائكة التي وضعها النظام البائد أمام “فرع فلسطين” بدمشق وتسهيل حركة الآليات والمركبات أمام السائقين
وزير الصحة مصعب العلي يفتتح مركز سراقب الصحي في ريف إدلب، بحضور المحافظ محمد عبد الرحمن.
عودة الحياة إلى حي الأشرفية في حلب بعد تأمين المنطقة من قبل قوى الأمن الداخلي
لقطات من إطلاق سراح المحتجزين القُصّر والذين كان تنظيم قسد يعتقلهم في سجن الأقطان بمدينة الرقة
