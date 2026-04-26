تأهيل طريق في قرية الزعرورة بريف القنيطرة الجنوبي

بدأت مديرية الخدمات الفنية في القنيطرة أعمال تعبيد وتأهيل طريق في قرية الزعرورة بريف القنيطرة الجنوبي، ضمن الجهود الرامية إلى تحسين واقع البنية التحتية، وتسهيل حركة التنقل في المنطقة، وذلك بإشراف مدير المنطقة الشمالية محمد السعيد.

وشملت الأعمال تعبيد الطرق الفرعية، بهدف تحسين وتسهيل حركة الأهالي والمركبات.

وأوضح رئيس بلدية الرفيد أحمد العوض، في تصريح لـ سانا اليوم الأحد، أن هذه الأعمال تأتي ضمن خطط تحسين الطرق الخدمية في القرى التابعة للمنطقة، وبالتعاون مع الجهات المعنية، بما يسهم في خدمة الأهالي وتسهيل تنقلاتهم.

وفي سياق متصل، بيّن مدير المنطقة الشمالية محمد السعيد أن الورشات تتابع أعمال تسليك وتأهيل الطريق في منطقة رسم الزعرورة التابعة لبلدية الرفيد، بهدف تحسين واقع الخدمة المقدمة للمواطنين، لافتاً إلى أنه سيتم الانتقال لاحقاً إلى مكب النفايات التابع للبلدية لترحيل النفايات الصلبة إلى المكب المركزي في نبع الفوار.

وتأتي هذه الأعمال ضمن خطط مديرية الخدمات الفنية في القنيطرة الهادفة إلى تحسين واقع الطرق والخدمات الخدمية في مختلف مناطق المحافظة، من خلال تنفيذ مشاريع تأهيل وتعبيد الطرقات ومعالجة مكبات النفايات بالتعاون مع الجهات المعنية، بما يسهم في تحسين الواقع الخدمي والبيئي.