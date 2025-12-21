وزارة السياحة السورية وجامعة دمشق توقعان اتفاقية لتطوير المناهج التعليمية وربطها بسوق العمل

IMG 20251221 WA0034 وزارة السياحة السورية وجامعة دمشق توقعان اتفاقية لتطوير المناهج التعليمية وربطها بسوق العمل

دمشق-سانا

وقعت وزارة السياحة مع جامعة دمشق (كلية السياحة)، اتفاقية تعاون لتطوير مناهج التعليم والتدريب، بما يضمن مواءمة متطلبات ومتغيرات سوق العمل السياحي خلال المرحلة المقبلة.

IMG 20251221 WA0035 وزارة السياحة السورية وجامعة دمشق توقعان اتفاقية لتطوير المناهج التعليمية وربطها بسوق العمل

وتنص الاتفاقية على بناء قنوات اتصال فعالة، عبر منصة الربط الخاصة بالهيئة العامة للتدريب السياحي والفندقي، لتشمل كليات السياحة والمعاهد التقانية للعلوم السياحية والفندقية ومراكز التأهيل والتدريب السياحي والفندقي في جميع المحافظات السورية.

ووفقاً للاتفاقية، سيتم العمل على التطوير والتحديث الدائم لعملية تقييم المناهج والبرامج التدريبية، لتكون أكثر مرونة واستجابة للمتغيرات، ونشر المفاهيم والآليات الجديدة في التدريب السياحي وتسهيل نقل المعرفة بين العاملين، ومنح خريجي البرامج التدريبية شهادات تدريب مهني معتمدة من مجلس إدارة الهيئة العامة للتدريب السياحي والفندقي وكلية السياحة في جامعة دمشق، إضافة إلى تبادل الخبرات لتهيئة كوادر متخصصة في إدارة المشاريع السياحية والاستثمار الفندقي، وإقامة الفعاليات والأنشطة السياحية والفندقية من مؤتمرات وندوات.

وأكد وزير السياحة مازن الصالحاني الذي حضر توقيع الاتفاقية، أهمية تفعيل بنود الاتفاقية لبناء القدرات في قطاع السياحة السورية، مشيراً إلى أنه سيتم تصميم برامج متكاملة للإشراف على تنفيذ وتقييم البرامج التدريبية المشتركة للتأكد من مرونة المناهج واستجابتها للمتغيرات العالمية في القطاع.

إدارة النقل السياحي

IMG 20251221 WA0033 وزارة السياحة السورية وجامعة دمشق توقعان اتفاقية لتطوير المناهج التعليمية وربطها بسوق العمل

وفي سياق متصل، وقعت جامعة دمشق (كلية السياحة)، مذكرة تفاهم مع الشركة السورية للنقل والسياحة في مجال التعاون، تهدف إلى إقامة برامج تدريبية تخصصية في الإدارة السياحية والفندقية وإدارة النقل السياحي والضيافة السياحية، إضافة لتوفير “الشركة السورية” لوسائل نقل مختلفة بسعر التكلفة لتسهيل الزيارات الميدانية والعلمية للطلاب والمدرسين للمواقع السياحية.

ويأتي هذا التوجه ضمن استراتيجية وزارة السياحة لتأهيل كوادر وطنية ذات كفاءة عالية، وتحديث منظومة التدريب السياحي والفندقي في سوريا، عبر برامج تطبيقية مرنة تضمن رفع جودة الخدمات السياحية.

وزير التعليم العالي يناقش مع المعهد العالي لإدارة الأعمال HIBA الرؤى المستقبلية والتحديات
التعليم العالي السورية وجمعية الأمل لمكافحة السرطان يبحثان سبل دعم مرضى السرطان
الجامعات السورية تفتح أبواب الامتحانات وسط عزيمةٍ وطنيةٍ وتنظيمٍ متقن
وزير التربية: المرسوم (174) يجسد سياسة الانفتاح المدروس على التجارب التعليمية الرائدة
المعهد العالي للعلوم التطبيقية والتكنولوجيا يعلن مفاضلته لبرامج الدراسات العليا
الوسوم:
مشاركة هذه المقالة

اخترنا لك