التعليم العالي السورية لـ سانا: لا صحة لأخطاء تقنية في تطبيق المفاضلة الجامعية

دمشق-سانا

أكدت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي السورية أن ما يتم تداوله عبر بعض صفحات ومواقع التواصل الاجتماعي حول وجود أخطاء تقنية في تطبيق مفاضلة القبول الجامعي أو عدم ظهور بعض الكليات هو عارٍ عن الصحة جملةً وتفصيلاً.

وأوضح مدير المكتب الإعلامي في الوزارة أحمد الأشقر في تصريح لـ سانا اليوم أن عملية إدراج الكليات في تطبيق المفاضلة تخضع لإجراءات دقيقة ومتسلسلة وصارمة، وذلك لضمان الدقة التامة، وعدم وقوع أي خطأ.

وأكد الأشقر أن الوزارة تتابع باستمرار عمل التطبيق والموقع الإلكتروني للمفاضلة، وتعالج أي ملاحظات تقنية ترد بشكل فوري حرصاً على شفافية العملية ودقتها وخدمة الطلاب بالشكل الأمثل.

وكان التقديم الإلكتروني لمفاضلات القبول الجامعي للعام الدراسي 2025-2026، بدأ عبر الرابط الرسمي للتطبيق الخاص بها، في الأول من شهر تشرين الأول الجاري، ويستمر حتى السادس عشر منه، ويمكن للطلاب التوجه إلى مراكز الدعم المعتمدة في الجامعات في حال واجهتهم أي صعوبات خلال الفترة المحددة.