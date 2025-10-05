التعليم العالي السورية لـ سانا: لا صحة لأخطاء تقنية في تطبيق المفاضلة الجامعية

WSS0071 Copy 4 التعليم العالي السورية لـ سانا: لا صحة لأخطاء تقنية في تطبيق المفاضلة الجامعية

دمشق-سانا

أكدت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي السورية أن ما يتم تداوله عبر بعض صفحات ومواقع التواصل الاجتماعي حول وجود أخطاء تقنية في تطبيق مفاضلة القبول الجامعي أو عدم ظهور بعض الكليات هو عارٍ عن الصحة جملةً وتفصيلاً.

وأوضح مدير المكتب الإعلامي في الوزارة أحمد الأشقر في تصريح لـ سانا اليوم أن عملية إدراج الكليات في تطبيق المفاضلة تخضع لإجراءات دقيقة ومتسلسلة وصارمة، وذلك لضمان الدقة التامة، وعدم وقوع أي خطأ.

وأكد الأشقر أن الوزارة تتابع باستمرار عمل التطبيق والموقع الإلكتروني للمفاضلة، وتعالج أي ملاحظات تقنية ترد بشكل فوري حرصاً على شفافية العملية ودقتها وخدمة الطلاب بالشكل الأمثل.

وكان التقديم الإلكتروني لمفاضلات القبول الجامعي للعام الدراسي 2025-2026، بدأ عبر الرابط الرسمي للتطبيق الخاص بها، في الأول من شهر تشرين الأول الجاري، ويستمر حتى السادس عشر منه، ويمكن للطلاب التوجه إلى مراكز الدعم المعتمدة في الجامعات في حال واجهتهم أي صعوبات خلال الفترة المحددة.

التعليم العالي تمدد تسجيل الطلاب المستجدين والقدامى والمنقطعين بسبب ‏الثورة في الجامعات حتى 30 نيسان القادم
المعهد العالي للعلوم التطبيقية يعرّف الناجحين في الثانوية بتخصصاته الجامعية
وزارة التعليم العالي السورية تمدد فترة التقدم إلى منح الجزائر حتى 6 تشرين الأول
الجامعات السورية تدخل للمرة الأولى ضمن تصنيف التخصصات التابع لتصنيف التايمز البريطاني من خلال جامعة دمشق
التعليم العالي تعلن عن منح دراسية مقدمة من إيطاليا وكازاخستان
الوسوم:
مشاركة هذه المقالة

اخترنا لك