14 فريقاً جامعياً يتنافسون في المرحلة الثانية من البطولة الوطنية الأولى لمناظرات الجامعات

دمشق-سانا

تواصلت منافسات البطولة الوطنية الأولى لمناظرات الجامعات 2025 باللغة العربية، التي تنظمها وزارة التعليم العالي والبحث العلمي بالشراكة مع مركز مناظرات قطر وجامعة دمشق ووزارة الثقافة، تحت شعار “صوتٌ يُسمع وحوارٌ يجمع”، بمشاركة 14 فريقاً من الجامعات السورية الحكومية والخاصة ضمن المرحلة الثانية التي أقيمت في كلية الإعلام بجامعة دمشق.

وأسفرت نتائج الجولات التي جرت أمس واليوم عن تأهل فريقَي (حلب 2 ودمشق 1) إلى المرحلة النهائية المقرر عقدها غداً في المكتبة الوطنية بدمشق، بحضور رسمي وأكاديمي رفيع المستوى.

تعزيز ثقافة الحوار بين الطلبة

شهدت الفعاليات مشاركة واسعة من محكّمين ومنسقين ومناظرين من مؤسسات أكاديمية متعددة، في خطوة رائدة بتاريخ جامعة دمشق، حيث جمعت طلبة الجامعات السورية في فضاء أكاديمي واحد للتنافس عبر جولات تهدف إلى ترسيخ ثقافة الحوار وتعزيز مهارات الإقناع والتفكير النقدي، ضمن رؤية وطنية لإعداد جيل من الشباب السوري المبدع القادر على التعبير والتحليل والتأثير.

عميد كلية الإعلام بجامعة دمشق الدكتور خالد زعرور أكد في كلمة له، أهمية إحياء ثقافة المناظرة ذات الجذور العميقة في التراث العربي، مشيراً إلى أن المناظرات شكّلت عبر التاريخ أحد أهم أشكال الخطاب وإنتاج المعرفة.

ولفت إلى أن إعادة إحيائها في بيئة جامعية منظمة يسهم في بناء جيل قادر على الحوار المسؤول وصناعة رأي عام واعٍ ومستنير، منوهاً بدور كلية الإعلام كمنبر للحوار وفضاء يحتضن الإبداع الفكري لدى الشباب الجامعي السوري.

كما شدد عدد من أساتذة الكلية على أهمية المبادرات التي تمنح الطلاب تدريبات عملية وتشجعهم على الإبداع وإيجاد حلول للمشكلات المجتمعية، بما يعزز ثقتهم بأنفسهم وينمي مهاراتهم الفكرية ويحولها إلى واقع ملموس يسهم في بناء مستقبل سوريا.

رؤية وطنية لإعداد جيل من الشباب السوري المبدع

وكانت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي قد أطلقت المرحلة الأولى من المنافسات “عن بعد” يومي الـ 21 والـ 22 من تشرين الثاني الماضي بمشاركة أكثر من 20 فريقاً من 10 جامعات سورية حكومية وخاصة، وأكثر من 200 مناظر ومحكم ومنظم.

وتنفذ البطولة ضمن رؤية وطنية تهدف إلى تعزيز مهارات التفكير النقدي والتعبير باللغة العربية، ونشر ثقافة المناظرة والحوار البناء بين الطلاب، وجعل الحوار جزءاً أصيلاً من الثقافة الجامعية، مع الاستفادة من الانفتاح على مجتمع المناظرات العالمي. يُذكر أن البطولة الدولية لمناظرات الجامعات التي تُقام في الدوحة تُعد حدثاً عالمياً ينظمه مركز مناظرات قطر منذ تأسيسه عام 2008، بهدف نشر ثقافة المناظرة وتطوير معايير الحوار والمناقشات المفتوحة محلياً وعالمياً، إلى جانب تنظيم بطولات محلية ودولية وتطوير مناهج تدريس فن المناظرة في الجامعات.