التعليم العالي: توجد تعليمات تنفيذية خاصة لغير المشمولين بالزيادة ستصدر ‏قريباً

دمشق-سانا‏

أكدت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي وجود تعليمات تنفيذية خاصة ‏بالعاملين في قطاع التعليم العالي، ولا سيما الأساتذة في المعاهد وساعات ‏التعليم المفتوح الذين لم يشملهم قرار الزيادة.‏

وذكرت الوزارة في تنويه عبر قناتها على تلغرام اليوم السبت، أنه سيتم ‏الإعلان عن هذه ‏التعليمات التنفيذية وفق الأصول.‏

وفي السياق، أكد وزير التعليم العالي والبحث العلمي مروان الحلبي عبر ‏صفحته على فيسبوك، أن التعليمات الصادرة اليوم تمثل المرحلة الأولى ‏ضمن مسار تطوير وتحسين الواقع الوظيفي والمعيشي للعاملين في قطاع ‏التعليم العالي، وأن الوزارة تتابع باهتمام كبير جميع الملاحظات ‏والاستفسارات المتعلقة بالفئات التي لم تشملها التعليمات الحالية.‏

وأشار الوزير إلى أن الوزارة تعمل من هذا المنطلق على إعداد تعليمات ‏تنفيذية تفصيلية خاصة بقطاع التعليم العالي، سيتم الإعلان عنها خلال الأيام ‏القادمة، بما يضمن تحقيق العدالة والإنصاف لجميع الكوادر والعاملين في ‏مؤسساتنا.‏

ولفت إلى أن الوزارة حريصة على دعم جميع العاملين، وتقدّر دورهم ‏الأساسي في استمرارية العمل المؤسسي وخدمة قطاع التعليم العالي والبحث ‏العلمي.‏

وكانت وزارتا المالية والتعليم العالي والبحث العلمي أعلنتا اليوم في بيان ‏مشترك اللوائح التنفيذية للمرسوم رقم 68 لعام 2026 الخاص بالزيادات ‏النوعية للرواتب والأجور للعاملين في قطاع التعليم العالي والبحث العلمي في ‏سوريا.‏