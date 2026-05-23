التعليم العالي: توجد تعليمات تنفيذية خاصة لغير المشمولين بالزيادة ستصدر ‏قريباً

دمشق-سانا
أكدت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي وجود تعليمات تنفيذية خاصة بالعاملين في قطاع التعليم العالي، ولا سيما الأساتذة في المعاهد وساعات التعليم المفتوح الذين لم يشملهم قرار الزيادة.
وذكرت الوزارة في تنويه عبر قناتها على تلغرام اليوم السبت، أنه سيتم الإعلان عن هذه التعليمات التنفيذية وفق الأصول.
وفي السياق، أكد وزير التعليم العالي والبحث العلمي مروان الحلبي عبر صفحته على فيسبوك، أن التعليمات الصادرة اليوم تمثل المرحلة الأولى ضمن مسار تطوير وتحسين الواقع الوظيفي والمعيشي للعاملين في قطاع التعليم العالي، وأن الوزارة تتابع باهتمام كبير جميع الملاحظات والاستفسارات المتعلقة بالفئات التي لم تشملها التعليمات الحالية.
وأشار الوزير إلى أن الوزارة تعمل من هذا المنطلق على إعداد تعليمات تنفيذية تفصيلية خاصة بقطاع التعليم العالي، سيتم الإعلان عنها خلال الأيام القادمة، بما يضمن تحقيق العدالة والإنصاف لجميع الكوادر والعاملين في مؤسساتنا.
ولفت إلى أن الوزارة حريصة على دعم جميع العاملين، وتقدّر دورهم الأساسي في استمرارية العمل المؤسسي وخدمة قطاع التعليم العالي والبحث العلمي.
وكانت وزارتا المالية والتعليم العالي والبحث العلمي أعلنتا اليوم في بيان مشترك اللوائح التنفيذية للمرسوم رقم 68 لعام 2026 الخاص بالزيادات النوعية للرواتب والأجور للعاملين في قطاع التعليم العالي والبحث العلمي في سوريا.