كلية الهندسة المدنية بجامعة حمص تنظم رحلة علمية إلى مدينة حسياء الصناعية

حمص-سانا

نظّمت كلية الهندسة المدنية في جامعة حمص اليوم رحلة علمية لوفد من طلابها إلى مدينة حسياء الصناعية، شملت عدداً من خطوط الإنتاج، وذلك في إطار تعزيز العلاقة بين التعليم الأكاديمي وسوق العمل، وتطوير المهارات العملية لدى الطلبة.

وأوضح المهندس شادي دحدوح الأستاذ في الكلية والمشرف على الرحلة في تصريح لمراسل سانا أن الهدف الرئيسي من الرحلة العلمية هو توفير فرصة للطلاب للتعرف عن قرب على كيفية تشغيل خطوط الإنتاج في مصانع المنشآت المعدنية ومتابعة عملية تنفيذ المنتجات المختلفة بشكل عملي.

وأشار إلى أن مثل هذه الجولات تمثل خطوة تحفيزية للطلاب للاهتمام بالجانب العملي، داعياً إلى وضع برامج منتظمة لتنظيم زيارات مماثلة لكل التخصصات الجامعية لما لها من دور فعّال في تقصير الفجوة بين التعليم الجامعي وسوق العمل.

بدوره لفت المهندس حسان البيطار وهو صاحب منشأة لصناعة المنشآت المعدنية ومستثمر في حسياء إلى أهمية تأهيل الطلبة بالمهارات العملية وتعزيز معارفهم النظرية والأكاديمية، مبيناً أن الطلاب اطلعوا خلال الرحلة على مراحل تصنيع الروافع والخزانات والهياكل المعدنية الضخمة، تحت إشراف علمي وعملي دقيق.

من جهتهم عبر عدد من الطلاب عن إعجابهم بهذه التجربة التي تسهم في صقل خبراتهم وتعزيز مهاراتهم حيث أشارت الطالبة سلام الحجي إلى أنها استفادت بشكل كبير في استيعاب عملية إنتاج المنشآت المعدنية بمختلف أنواعها، بينما عبّر الطالب نبيل الشقة عن إعجابه بتجربة التعرف المباشر على الجسر الحامل للرافعة أثناء الرحلة العلمية.