مجلس التعليم العالي يسمح لطلاب السنة الخامسة بالانتقال إلى السنة السادسة في كليات الطب الخاصة

دمشق-سانا

سمح مجلس التعليم العالي لطلاب السنة الخامسة في كليات الطب البشري بالجامعات الخاصة الذين أتموا 12 ساعة معتمدة من متطلبات البرنامج الدراسي بالانتقال إلى السنة السادسة للعام الدراسي 2025-2026.

ودعا المجلس، في قرار تلقّت سانا نسخة منه، الطلاب المستفيدين إلى الالتزام بالأحكام الواردة في اللائحة الداخلية لكلية الطب البشري في جامعاتهم، وبخاصة ما يتعلق بنسبة الدوام المطلوبة.

ويهدف هذا القرار إلى تيسير المسارات الدراسية للطلاب في الجامعات الخاصة، وتحفيزهم على استكمال تحصيلهم العلمي، وضمان تخريج كوادر طبية مؤهلة تلبي احتياجات القطاع الطبي في البلاد.

