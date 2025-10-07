أكثر من 100 ألف طالب يتقدمون لمفاضلات القبول الجامعي في سوريا

دمشق-سانا

أعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي أن عدد المتقدمين إلى مفاضلات القبول الجامعي للعام الدراسي 2025-2026 بلغ حتى الآن 101 ألف و836 طالباً وطالبة، عبر تطبيق المفاضلة الإلكتروني على مستوى سوريا.

وأشارت الوزارة في بيان تلقت سانا نسخة منه اليوم إلى أنه من بين المتقدمين 1735 طالباً من حملة الشهادات القديمة العائدة لسنوات ما بين 2011 و2024، في دلالة على إصرار الطلبة على متابعة مسيرتهم التعليمية.

وحرصاً من الوزارة على تسهيل وصول الطلاب إلى الروابط الرسمية الخاصة بعملية المفاضلة والتسجيل الجامعي للعام الدراسي 2025-2026، أكدت أن الروابط المعتمدة هي التالية حصراً لتفادي أي التباس أو صفحات غير رسمية:

1- التطبيق الرسمي للمفاضلة العامة وللشهادات القديمة (2011 – 2024) يشمل الشهادة الثانوية السورية وغير السورية (العلمي – الأدبي – المهني):

https://mofa.education-syria.com

2- التسجيل على مفاضلة النقل والتحويل المماثل من الجامعات غير السورية (الحكومية أو الخاصة) إلى الجامعات السورية الخاصة:

https://university-admission.syriantec.com

وشددت الوزارة على أن أي روابط أو تطبيقات أخرى يتم تداولها عبر وسائل التواصل الاجتماعي لا تمت بصلة إلى الوزارة، مؤكدة أنها لا تتحمل مسؤولية أي نتائج ناجمة عن استخدامها، متمنية النجاح والتوفيق لجميع الطلاب في مسيرتهم الجامعية.

وكان التقديم الإلكتروني لمفاضلات القبول الجامعي للعام الدراسي 2025-2026، بدأ عبر الرابط الرسمي للتطبيق الخاص بها في الأول من شهر تشرين الأول الجاري، ويستمر حتى السادس عشر منه، ويمكن للطلاب التوجه إلى مراكز الدعم المعتمدة في الجامعات في حال واجهتهم أي صعوبات خلال الفترة المحددة.