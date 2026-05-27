وزير التعليم العالي: المشافي الجامعية جاهزة لتقديم خدماتها خلال عطلة عيد الأضحى

دمشق-سانا

أكد وزير التعليم العالي والبحث العلمي مروان الحلبي جهوزية المشافي الجامعية التابعة للوزارة واستمرارها بتقديم خدماتها خلال فترة عيد الأضحى المبارك.

وقال الوزير الحلبي في بيان اليوم الثلاثاء، إن المشافي التابعة للوزارة مستمرة بالعمل خلال عطلة العيد، ومستعدة لتقديم خدماتها الطبية والصحية على مدار الساعة بكامل كوادرها من الأطباء الاختصاصيين والمقيمين والكوادر التمريضية والفنية والإدارية.

وبين الوزير الحلبي أنه تم اتخاذ جميع الإجراءات اللازمة لضمان استمرار الجاهزية الطبية والخدمية في مختلف المشافي الجامعية، بما يضمن تقديم الرعاية الصحية للمواطنين بالكفاءة المطلوبة خلال أيام العيد.

ونوه الوزير الحلبي بجهود الكوادر الطبية والتعليمية الكبيرة والتزامهم الإنساني والمهني في خدمة المواطنين.

وكانت الأمانة العامة لرئاسة الجمهورية أصدرت بلاغاً يقضي بتعطيل الجهات العامة بمناسبة عيد الأضحى المبارك، اعتباراً من يوم الثلاثاء 26 أيار 2026 وحتى يوم السبت 30 أيار 2026 ضمناً، مع مراعاة أحكام الفقرة /ج/ من المادة /43/ من القانون الأساسي للعاملين في الدولة بالنسبة للجهات التي تتطلب طبيعة عملها أو ظروفها استمرار العمل فيها.