الهيئة الوطنية للجودة تحدد موعد الامتحان الشفهي للصيدلة لخريجي الجامعات غير السورية

‏دمشق-سانا

‏

‏ أعلنت الهيئة الوطنية للجودة والاعتمادية موعد الامتحان الشفهي للصيدلة (التكميلي) المخصص لخريجي الجامعات غير ‏السورية، الراغبين باستكمال متطلبات نجاحهم في الامتحان الوطني لتعديل الشهادات وممارسة المهنة.‏

‏ وأوضحت الهيئة، في إعلان تلقت سانا نسخة منه اليوم الإثنين، أن التسجيل للامتحان يبدأ في الأول من حزيران القادم ‏ويستمر حتى الثامن منه، على أن يُعقد الامتحان في الحادي والعشرين من الشهر ذاته في مبنى الهيئة على أوتوستراد المزة.‏

‏ ويأتي هذا الامتحان ضمن استكمال متطلبات تعديل الشهادات ومعادلتها، حيث دعت الهيئة الطلاب إلى الاطلاع على ‏التعليمات الخاصة قبل بدء التسجيل.‏

‏ يُذكر أن الهيئة الوطنية للجودة والاعتمادية في وزارة التعليم العالي كانت قد أصدرت في الحادي عشر من نيسان الماضي ‏نتائج الامتحان الوطني الموحد للصيدلة لخريجي الجامعات غير السورية – الدورة الأولى 2026.‏