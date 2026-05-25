الهيئة الوطنية للجودة تحدد موعد الامتحان الشفهي للصيدلة لخريجي الجامعات غير السورية

دمشق-سانا
أعلنت الهيئة الوطنية للجودة والاعتمادية موعد الامتحان الشفهي للصيدلة (التكميلي) المخصص لخريجي الجامعات غير السورية، الراغبين باستكمال متطلبات نجاحهم في الامتحان الوطني لتعديل الشهادات وممارسة المهنة.
وأوضحت الهيئة، في إعلان تلقت سانا نسخة منه اليوم الإثنين، أن التسجيل للامتحان يبدأ في الأول من حزيران القادم ويستمر حتى الثامن منه، على أن يُعقد الامتحان في الحادي والعشرين من الشهر ذاته في مبنى الهيئة على أوتوستراد المزة.
ويأتي هذا الامتحان ضمن استكمال متطلبات تعديل الشهادات ومعادلتها، حيث دعت الهيئة الطلاب إلى الاطلاع على التعليمات الخاصة قبل بدء التسجيل.
يُذكر أن الهيئة الوطنية للجودة والاعتمادية في وزارة التعليم العالي كانت قد أصدرت في الحادي عشر من نيسان الماضي نتائج الامتحان الوطني الموحد للصيدلة لخريجي الجامعات غير السورية – الدورة الأولى 2026.