افتتاح مدرسة داريا السادسة بريف دمشق بعد تأهيلها وترميمها

ريف دمشق -سانا
افتتح وزير التربية والتعليم محمد عبد الرحمن تركو اليوم مدرسة داريا السادسة الخاصة بالحلقة الأولى في داريا بريف دمشق بعد الانتهاء من أعمال تأهيلها وترميمها بهوية بصرية وألوان جديدة للمدرسة لتستوعب 700 تلميذ.
وفي تصريح للصحفيين عقب الافتتاح بيّن الوزير تركو أنه جاء لمشاركة الأطفال فرحتهم بإعادة بناء المدرسة بعد 13 عاماً من توقفها عن التعليم في عام 2012، وتبلغ طاقتها الاستيعابية 700 تلميذ موزعين على فوجين.
ولفت الوزير تركو إلى احتياج سوريا الكبير للمدارس، مع وجود قرابة 8 آلاف مدرسة تحتاج إلى إعادة ترميم، مشيراً إلى أنه تم ترميم 660 مدرسة، ويجري ترميم 719 أخرى، ويتم يومياً افتتاح خمس مدارس في سوريا بشكل وسطي، منوهاً بالجهود الكبيرة التي تبذلها الوزارة والمجتمع المحلي، والحكومة السورية التي تعمل لتأمين الاحتياجات الأساسية ومنها الاحتياجات الضرورية للعملية التعليمية.
وكان محافظ ريف دمشق عامر الشيخ ومدير التربية في المحافظة فادي نزهت افتتحا في الثالث والعشرين من شهر أيلول الماضي، أربع مدارس ومجمعاً تربوياً في مدينة داريا بريف دمشق، بعد ترميمها وإعادة تأهيلها بالتعاون بين وزارة التربية والتعليم ومؤسسة “شروق الشمس” التنموية.