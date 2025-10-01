افتتاح مدرسة داريا السادسة بريف دمشق بعد تأهيلها وترميمها

ولفت الوزير تركو إلى احتياج سوريا الكبير للمدارس، مع وجود قرابة 8 آلاف مدرسة تحتاج إلى إعادة ترميم، مشيراً إلى أنه تم ترميم 660 مدرسة، ويجري ترميم 719 أخرى، ويتم يومياً افتتاح خمس مدارس في سوريا بشكل وسطي، منوهاً بالجهود الكبيرة التي تبذلها الوزارة والمجتمع المحلي، والحكومة السورية التي تعمل لتأمين الاحتياجات الأساسية ومنها الاحتياجات الضرورية للعملية التعليمية.