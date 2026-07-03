الوزير الحلبي: زيادة إضافية بنسبة 20 بالمئة للعاملين الإداريين في التعليم العالي

دمشق-سانا

أعلن وزير التعليم العالي والبحث العلمي مروان الحلبي، أن الوزارة أقرت زيادة إضافية بنسبة 20 بالمئة، للعاملين الإداريين في وزارة التعليم العالي والجهات التابعة لها، تقديراً لدورهم الحيوي في دعم العملية التعليمية، وذلك إضافة للزيادة التي أقرها المرسوم /67/ لعام 2026 وقدرها 50 بالمئة.

وأكد الوزير الحلبي في تصريح له اليوم الجمعة، أن الوزارة بذلت خلال الفترة الماضية جهوداً متواصلة لدعم الكوادر الإدارية الذين يشكّلون النسبة الأكبر، حيث شملهم المرسوم /67/ بزيادة قدرها 50 بالمئة.

وبيّن الوزير الحلبي أن التعليمات التنفيذية الخاصة بالزيادة ستصدر لاحقاً لتنظيم الأعباء الامتحانية، والتعليم المفتوح، والعمل الإضافي، والمناطق النائية وشبه النائية، بما يضمن وضوح الحقوق وتحسين بيئة العمل.

كما سيُطبَّق المرسوم /67/ على الإداريين العاملين في الجهات التابعة للوزارة بمحافظة إدلب، تقديراً لتضحياتهم وجهودهم خلال السنوات الماضية.

وأكد الوزير الحلبي أن فروقات الزيادة ستُصرف اعتباراً من الشهر الجاري عن الفترة السابقة، التزاماً من الوزارة بتسريع الإجراءات، ودعماً للكوادر التي تنهض بقطاع التعليم العالي.

ولفت الوزير الحلبي إلى أن المرسومين الرئاسيين /68/ و/67/ شكّلا خطوة مهمة في دعم الكوادر التدريسية والفنية والإدارية، وتعزيز بيئة محفّزة للإبداع والابتكار والبحث العلمي، وتحسين واقع الأساتذة الذين يمثّلون الركيزة الأساسية لجودة التعليم ومستقبل الطلاب.

وكان الرئيس أحمد الشرع في 20 آذار الماضي، أصدر المرسوم رقم 67 لعام 2026 القاضي بإضافة نسبة 50 في المئة إلى الرواتب والأجور المقطوعة لكل من العاملين في الوزارات، والإدارات والمؤسسات العامة والشركات ومنشآت القطاع العام وسائر الوحدات الإدارية وجهات القطاع العام، وكذلك القطاع المشترك التي لا تقل نسبة مساهمة الدولة فيها عن 50 في المئة.

كما أصدر في اليوم ذاته، المرسوم رقم 68 لعام 2026 القاضي بتطبيق لائحة زيادة نوعية على رواتب، وأجور العاملين في عدد من الجهات العامة، ومنها وزارة التعليم العالي والبحث العلمي.