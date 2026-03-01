الهيئة الوطنية للجودة والاعتمادية: الامتحانات الشفهية و”الأوسكي” في مواعيدها دون أي تعديل

دمشق-سانا

أكدت الهيئة الوطنية للجودة والاعتمادية، أن موعد الامتحان الشفهي لطلاب كليات الطب البشري، وامتحان الأوسكي السريري الموحّد (OSCE) لطلاب كليات طب الأسنان في الجامعات السورية وغير السورية المحدد سابقاً، سيبقى كما هو دون أي تعديل.

وأوضحت الهيئة، في بيان تلقت سانا نسخة منه اليوم الأحد، أنه نظراً للظروف الاستثنائية والدقيقة التي يمر بها العالم حالياً، وفي حال تعذر على بعض الطلاب المسجلين للامتحان الحضور، وتقديمه لأسباب خارجة عن إرادتهم، فإن الطالب يحتفظ بحقه الكامل في التقدم إلى الدورة الامتحانية القادمة، دون الحاجة إلى دفع أي رسوم إضافية.

ولفتت الهيئة إلى أن سلامة الطلاب تأتي في مقدمة أولوياتها، في ظل الأوضاع والتحديات الراهنة.

ومن المقرر أن يُجرى الامتحان الشفهي لطلاب كليات الطب البشري في مشفى المواساة الجامعي بدمشق، اعتباراً من الـ 3 من آذار ولغاية الـ 5 منه، بينما يُجرى امتحان الأوسكي لطلاب طب الأسنان في كلية طب الأسنان بجامعة دمشق يومي الـ9 والـ11 من آذار الجاري.

وأُحدثت الهيئة الوطنية للجودة والاعتمادية عام 2021، لتحل محل مركز القياس والتقويم، بهدف تقييم جودة التعليم، ووضع معايير واضحة للاعتراف بالشهادات الأجنبية، وتعزيز تنافسية التعليم العالي.