التعليم العالي تفتح آفاق التعاون مع الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا في اللاذقية

دمشق-سانا

بحث وزير التعليم العالي والبحث العلمي مروان الحلبي، مع مدير الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري ـ فرع اللاذقية إبراهيم إبراهيم والوفد المرافق، تطوير علاقات التعاون في مجال التدريب والتعليم وسبل تعزيزها، والمشكلات التي تواجه الأكاديمية.

وخلال اللقاء الذي عقد اليوم في الوزارة، اطلع الوزير الحلبي من مدير الأكاديمية على واقعها التعليمي، وعدد الطلاب المسجلين، والاختصاصات الموجودة فيها، والمشكلات التي تواجهها ورؤية الأكاديمية لتجاوزها.

وأكد الوزير الحلبي اهتمام الوزارة بتقوية العلاقات وتعزيزها مع المنظمات الدولية التي تعمل في سوريا والتشبيك معها، مشيراً إلى أنها رؤية الوزارة في المرحلة القادمة وفقاً للأولويات.

وأعرب عن استعداد الوزارة للتعاون المشترك بعد الاطلاع على الإمكانيات المتاحة لدى الأكاديمية، مشيراً إلى أن المفاضلة الإلكترونية التي أصدرتها الوزارة تضمن العدالة بين الطلاب، وتكرس الشفافية، وتكافؤ الفرص.

من جانبه، بيّن إبراهيم أن الأكاديمية تتبع لجامعة الدول العربية وتأسست عام 1972، ومقرها الأساسي الإسكندرية بمصر، فيما يقع فرع الأكاديمية باللاذقية على الكورنيش الغربي.

وأشار إلى أن فرع الأكاديمية باللاذقية يضم نحو 1250 طالباً جامعياً، أكثر من 800 منهم يدرسون اختصاصات جامعية، و400 هندسات بحرية، مبيناً أن الأكاديمية تضم اختصاصات هندسة الحاسبات، إدارة النقل الدولي واللوجستيات، الهندسة المعمارية، الهندسة والملاحة البحرية، وإدارة الاعمال، وهي تقدم التدريب الذي يعود بالنفع للطلاب، والمنح لاستكمال دراستهم في مقرها بمصر.

‏حضر اللقاء معاون وزير التعليم العالي والبحث العلمي لشؤون الجامعات الخاصة محمد سويد، ومدير العلاقات الثقافية في الوزارة نمير عيسى.

وافتتحت الأكاديمية فرعها في اللاذقية عام 2001، ويعد نموذجاً ناجحاً كثمرة تعاون مشترك بين حكومة عربية ومنظمة متخصصة من منظمات جامعة الدول العربية، حيث تسعى الأكاديمية لرفع مستوى التدريب الميداني لرفد العملية التعليمية بمعلومات واقعية تربط بين العلوم النظرية والواقع العملي مواكبةً لسوريا الجديدة.