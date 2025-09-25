المعهد العالي لإدارة الأعمال يعلن بدء التسجيل في برامج الماجستيرات البحثية

دمشق-سانا

أعلن المعهد العالي لإدارة الأعمال HIBA اليوم بدء التسجيل للقبول في برامج الماجستيرات البحثية لكل الاختصاصات للعام الدراسي 2025-2026.

وتضمن إعلان المعهد الذي تلقت سانا نسخة منه برامج الماجستيرات المتوافرة في المعهد وهي” التسويق وإدارة الموارد البشرية والإدارة المالية والمصرفية وإدارة العمليات والمعلومات”.

وبيّن المعهد في إعلانه اختصاصات الإجازة الجامعية المقبولة للتسجيل في كل من هذه البرامج، لافتاً إلى أن تقديم طلبات التسجيل يبدأ اعتباراً من يوم الأحد2025/9/28 وحتى يوم الخميس2025/12/4 من الساعة التاسعة صباحاً وحتى الساعة الواحدة والنصف ظهراً لدى دائرة الدراسات العليا في المعهد.

وأشار المعهد إلى أنه يمكن الاطلاع على مزيد من التفاصيل والمعلومات من خلال موقعه الإلكتروني وصفحته الرسمية على فيسبوك.

والمعهد العالي لإدارة الأعمال هو مؤسسة تعليم عالٍ حكومية، أُحدث عام 2001 ويهدف للمساهمة فـي التطوير والتحديث الإداري وتنمية الموارد البشرية.