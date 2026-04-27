التعليم العالي السورية: غداً آخر موعد لتعديل الرغبات في المفاضلة الطبية الموحدة

دمشق-سانا

أعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي السورية، أن يوم غد الثلاثاء هو آخر موعد لتعديل الرغبات للطلاب المتقدّمين إلى المفاضلة الطبية الموحدة الخاصة بخريجي كليات الطب وطب الأسنان والصيدلة في الجامعات السورية الحكومية والخاصة، إضافة إلى خريجي الجامعات غير السورية، وذلك للعام الدراسي 2025-2026.

وأشارت الوزارة في بيان تلقت سانا نسخة منه اليوم الإثنين إلى ضرورة أن يطابق الطلاب بين الرغبات المتاحة والرغبات المسجلة، وحفظ التعديلات، مبينة أن اختصاصات الدراسات العليا (طب الأسنان والصيدلة) في الوزارة تتطلب أن تكون وثيقة اجتياز اختبار اللغة الإنكليزية المرفقة سارية المفعول.

يذكر أن التسجيل الإلكتروني في هذه المفاضلة التي تجري بالتنسيق مع وزارة الصحة، كان بدأ في الـ 17 من آذار الماضي عبر التطبيق المخصص له، قبل أن يتم تمديده حتى الـ 15 من نيسان الجاري، في إطار إتاحة الفرصة لأكبر عدد ممكن من المتقدمين لاستكمال إجراءاتهم.