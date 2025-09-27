وزير التعليم العالي: لا صحة لما يُنشر عن أقساط الجامعات السورية الخاصة والقرار الرسمي قريباً

دمشق-سانا

‌‏أكد وزير التعليم العالي والبحث العلمي مروان الحلبي أنه لم يتم تحديد أسعار أو أقساط الجامعات الخاصة حتى اليوم، وما يتم تداوله عبر بعض صفحات ومواقع التواصل الاجتماعي هو مجرّد شائعات غير صحيحة وغير رسمية ولا يُعتدّ بها.

وأوضح الوزير الحلبي في تصريح اليوم أن الوزارة ستقوم خلال الأسبوع الجاري بإصدار قرار مركزي يحدّد السقف الأعلى للأقساط الدراسية في جميع الجامعات الخاصة على امتداد أراضي الجمهورية العربية السورية، بحيث يكون هو المرجع الوحيد والملزم لكل الجامعات الخاصة.

ودعا الوزير الحلبي الطلاب وأولياء الأمور إلى استقاء المعلومات من القنوات الرسمية حصراً، والابتعاد عن الأخبار المغلوطة، مؤكداً التزام الوزارة الكامل بحماية حق الطالب وضمان العدالة والشفافية في العملية التعليمية.

وشهدت الأيام الماضية تداولاً لعدد من الأخبار غير الصحيحة عبر مواقع التواصل الاجتماعي، حول تحديد أقساط مرتفعة للجامعات الخاصة للعام الدراسي القادم، ما أثار قلقاً بين الطلاب وأولياء الأمور.