التربية: إيقاف الامتحان المتمم لمعادلة الشهادات الأجنبية يسهل اندماج الطلاب العائدين

دمشق-سانا

أكد معاون وزير التربية والتعليم للشؤون التربوية يوسف عنان أن قرار إيقاف الامتحان المتمم لمعادلة الشهادات الأجنبية للطلاب السوريين لعامين، يأتي انطلاقاً من مسؤولية الوزارة، وحرصها على مستقبل الطلاب، وتقديراً للظروف الاستثنائية التي مرّ بها الطلاب السوريون في بلاد الاغتراب، وصوناً لحقهم الأصيل في التعليم.

وأوضح عنان في تصريح لـ سانا، اليوم الثلاثاء، أن الهدف من القرار تسهيل الإجراءات التعليمية أمام هؤلاء الطلاب، وتمكينهم من الالتحاق بالمدارس والجامعات ومتابعة مسيرتهم الدراسية دون الحاجة للتقدم لامتحان المواد المتممة، بما يضمن سرعة اندماجهم في المنظومة التعليمية.

وأشار عنان إلى أن القرار يأتي في ظل تزايد أعداد الطلاب القادمين من الخارج، حيث بلغ عدد المتقدمين بطلبات معادلة الشهادة الثانوية نحو 36 ألف طالب، مع ارتفاع ملحوظ في أعداد حاملي شهادة التعليم الأساسي.

وكانت وزارة التربية والتعليم أصدرت في الثالث عشر من الشهر الجاري، قراراً يقضي بإيقاف العمل بإجراء الامتحان المتمم المطلوب لتعادل شهادتي الدراسة الإعدادية والثانوية الأجنبية الممنوحة من خارج سوريا للطلاب السوريين، وذلك خلال العامين الدراسيين 2025- 2026 و2026- 2027.

