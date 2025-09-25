التربية السورية: تغيير أسماء بعض المدارس سيتم وفق آلية عمل موحدة

دمشق-سانا

أعلنت وزارة التربية والتعليم أنها تعمل على تنفيذ إجراءات تغيير أسماء بعض المدارس في جميع المحافظات، وفق آلية عمل موحدة، وذلك في إطار الجهود الوطنية الرامية إلى تعزيز الهوية الوطنية وترسيخ الانتماء المجتمعي، وانسجاماً مع توجهات الدولة في تجاوز آثار المرحلة السابقة، وحذف الأسماء المتعلقة برموز النظام البائد.

وقالت الوزارة في بيان اليوم: إن آلية العمل الجديدة تبدأ باقتراح مديرية التربية والتعليم المعنية الاسم الجديد للمدرسة وفقاً للمعايير التالية:

1-اسم المنطقة حيث يساعد على معرفة موقع المدرسة، مثال ( قدسيا الأولى – ركن الدين).

٢ – العمق الديني والثقافي والتاريخي للمجتمع السوري، مثال (الإمام النووي – عمر بن عبد العزيز – فارس الخوري).

3- الرموز الوطنية والشخصيات العلمية والثقافية المؤثرة في التاريخ (يوسف العظمة – شكري القوتلي -ابن النفيس – محمد فارس).

4- الأسماء الملهمة للطلاب التي تعزز من انتمائهم الوطني والإنساني، مثال (الحرية، السلام، النور، الحكمة….)

وتضمنت آلية العمل أن ترفع مديرية التربية والتعليم المقترح إلى المحافظ المعني بشؤون محافظته لاعتماد الاسم النهائي بعد التأكد من توافر المعايير المذكورة، ويصدر قرار التسمية الجديد من مديرية التربية والتعليم المعنية بعد موافقة المحافظ.

وأكدت الوزارة أهمية دراسة تغيير أسماء المدارس بحيث تجمع هذه التسميات بين الإرث التاريخي والبعد الثقافي من جهة، وحاجات المجتمع ومتطلبات المرحلة الراهنة من جهة أخرى، بما يسهم في ترسيخ الهوية الوطنية والتراث الحضاري لدى الطلبة.