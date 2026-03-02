التعليم العالي تعلن مفاضلتي النقل والتحويل وملء الشواغر في الجامعات السورية الخاصة

دمشق-سانا

أعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي اليوم الإثنين، مفاضلتي النقل (التحويل المماثل)، ومفاضلة ملء الشواغر في الجامعات السورية الخاصة للعام الدراسي 2025/2026.

وأوضحت الوزارة شروط التقدّم إلى مفاضلة النقل (التحويل المماثل) بين الجامعات الخاصة السورية للطلاب المقبولين بنتائج مفاضلة القبول الجامعي والمثبتين تسجيلهم في الجامعات الخاصة حصراً، ويمكن الاطلاع على شروط التقدّم عبر الرابط.



كما بيّنت الوزارة شروط التقدّم إلى مفاضلة ملء الشواغر في الجامعات السورية الخاصة للفصل الدراسي الثاني، وذلك للعام الدراسي 2025–2026 ويمكن الاطلاع على الشروط عبر الرابط.

وكانت الوزارة أعلنت في الـ21 من شهر كانون الأول الماضي عن مفاضلة النقل (التحويل المماثل ــ تغيير القيد) من الجامعات السورية (الحكومية ــ الخاصة) إلى الجامعات الخاصة السورية (المأجورة).

وتهدف هذه المفاضلة إلى إتاحة الفرصة للطلاب الذين يرغبون في الانتقال إلى الجامعات الخاصة المأجورة، سواء لأسباب أكاديمية أو لتحسين بيئة الدراسة، بما يتناسب مع احتياجاتهم المستقبلية وتطلعاتهم المهنية، وتقديم خيارات تعليمية مرنة تتوافق مع تطور مسيرتهم الجامعية.