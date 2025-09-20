التربية تتيح معادلة الشهادات الثانوية غير السورية في جميع المحافظات

دمشق-سانا

أعلنت وزارة التربية والتعليم اليوم بدء قبول طلبات معادلة الشهادات الثانوية غير السورية في دوائر الامتحانات في جميع المحافظات.

وأوضحت الوزارة في إعلانها الذي تلقت سانا نسخة منه أن الأوراق المطلوبة للتعادل تتضمن:

الشهادة الثانوية الأصلية:

مصدّقة من وزارة خارجية الدولة التي منحت الشهادة أو من سفارتها في سوريا.

إذا كانت الشهادة من دولة غير عربية، يجب ترجمتها إلى العربية وتصديقها من وزارة الخارجية والمغتربين السورية.

إثبات شخصية (هوية شخصية – جواز سفر – إخراج قيد مدني). ملفاً إلكترونياً بصيغة PDF يحتوي على جميع هذه الأوراق.

وحسب إعلان الوزارة يقوم الطالب بدفع الرسم المالي المحدد بعد تسليم الأوراق.

وبينت التربية أن طلب تعديل الشهادة الأجنبية يُقبل قبل إتمام عملية تصديق الوثائق “شرطياً”، شريطة عدم حصول الطالب على وثيقة المعادلة لحين استيفاء التصديقات اللازمة، والتحقق من صحة الوثيقة من الجهة المانحة، وفي حال وجود أي نقص في المواد الأساسية “علمية/أدبية”، قد يُطلب من الطالب اجتياز امتحانات إضافية حسب أنظمة الوزارة.

وأشارت الوزارة إلى أنه يمكن الاطلاع على مزيد من المعلومات والتفاصيل من خلال مراجعة دوائر الامتحانات في المحافظات.

ويأتي هذا الإجراء ضمن خطوات الوزارة لتيسير عملية الاعتراف بالشهادات الأجنبية، والتي تمثل جزءاً من توجه الدولة لتحسين النظام التعليمي وتوفير فرص تعليمية للطلاب القادمين من الخارج.