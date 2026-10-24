روما يتعادل مع مضيفه نابولي في الدوري الإيطالي

روما-سانا

نجا روما من الخسارة أمام مضيفه نابولي فارضاً التعادل 3-3 في المباراة التي أقيمت بينهما ‏اليوم السبت في قمة المرحلة الثامنة من الدوري الإيطالي لكرة القدم.

تقدم نابولي أولاً بهدفين عبر الكاميروني فرانك أنغيسا في الدقيقة 28، والإسكتلندي سكوت ‏ماكتوميناي في الدقيقة 47 لكن روما انتفض وقلص الفارق بواسطة الأرجنتيني ماتياس ‏سوليه في الدقيقة 69 قبل أن يدرك ليوناردو باليردي التعادل في الدقيقة 74.

وفي وقت بدا فيه أن روما بات الطرف الأفضل، أعاد ماكتوميناي التقدم لنابولي بتسديدة ‏بعيدة في الدقيقة 83 مسجلاً هدفه الشخصي الثاني، لكن الضيوف ردوا مجدداً، وأدركوا ‏التعادل عبر باليردي الذي سجل بدوره هدفه الشخصي الثاني في الدقيقة 89.

وبعد هذا التعادل تراجع نابولي إلى المركز التاسع برصيد 11 نقطة، متأخراً بثماني نقاط عن ‏الصدارة، وبسبع نقاط عن فريق العاصمة الذي حافظ على المركز الثالث برصيد 18 نقطة.