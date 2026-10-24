روما يتعادل مع مضيفه نابولي في الدوري الإيطالي

روما-سانا
نجا روما من الخسارة أمام مضيفه نابولي فارضاً التعادل 3-3 في المباراة التي أقيمت بينهما اليوم السبت في قمة المرحلة الثامنة من الدوري الإيطالي لكرة القدم.
تقدم نابولي أولاً بهدفين عبر الكاميروني فرانك أنغيسا في الدقيقة 28، والإسكتلندي سكوت ماكتوميناي في الدقيقة 47 لكن روما انتفض وقلص الفارق بواسطة الأرجنتيني ماتياس سوليه في الدقيقة 69 قبل أن يدرك ليوناردو باليردي التعادل في الدقيقة 74.
وفي وقت بدا فيه أن روما بات الطرف الأفضل، أعاد ماكتوميناي التقدم لنابولي بتسديدة بعيدة في الدقيقة 83 مسجلاً هدفه الشخصي الثاني، لكن الضيوف ردوا مجدداً، وأدركوا التعادل عبر باليردي الذي سجل بدوره هدفه الشخصي الثاني في الدقيقة 89.
وبعد هذا التعادل تراجع نابولي إلى المركز التاسع برصيد 11 نقطة، متأخراً بثماني نقاط عن الصدارة، وبسبع نقاط عن فريق العاصمة الذي حافظ على المركز الثالث برصيد 18 نقطة.