التعليم العالي السورية: صرف رواتب الموفدين قريباً

دمشق-سانا

أعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي أنها تعمل على إنصاف الموفدين، وضمان صرف رواتبهم بشكل منتظم.

وأوضحت الوزارة في بيان تلقت سانا نسخة منه اليوم أن هذا الإجراء يأتي استجابة لمطالب المعيدين الموفدين، مبينة أنها تواصلت مع المصرف المركزي للعمل على إعادة تفعيل وصرف الرواتب والمرتبات المالية الخاصة بالموفدين، وذلك في أقرب وقت ممكن، بما يضمن استمرارية حقوقهم المالية بشكل منتظم.

وتتطلع الوزارة إلى تحسين الوضع المالي للموفدين بما يسهم في تعزيز دورهم في خدمة القطاع الأكاديمي وتعزيز مكانة التعليم العالي في سوريا.

