مباحثات سورية دنماركية بدمشق لتطوير التعاون الزراعي بين ‏البلدين ‏

دمشق-سانا
بحث مدير التعاون الدولي في وزارة الزراعة مصطفى زرزوري اليوم الأربعاء مع نائبة رئيس البعثة الدبلوماسية الدنماركية دورتي كورتسين، والسكرتيرة الأولى في السفارة الدنماركية بدمشق جولي كريستيانسين، علاقات التعاون والتنسيق بين الجانبين في مجال القطاع الزراعي، وسبل تطويرها في سوريا.
الاستفادة من الخبرات والتجارب الدنماركية
وأكد زرزوري خلال اللقاء أن الوزارة تعمل وفق خطط واستراتيجيات للنهوض بالقطاع الزراعي ومواكبة التطورات الحديثة، بما يسهم في تحقيق الأمن الغذائي، وذلك بالتعاون مع الشركاء والدول الصديقة والمنظمات الدولية، مشيراً إلى أهمية الاستفادة من الخبرات والتجارب الدنماركية في عدد من المجالات الزراعية، ولا سيما الإنتاج الحيواني والصحة الحيوانية والتصنيع الغذائي.
وأوضح زرزوري أن سوريا منفتحة على الاستثمار في القطاع الزراعي، وتعمل على تقديم التسهيلات والإعفاءات اللازمة للمستثمرين، لافتاً إلى أهمية تطوير العلاقات مع الجانب الدنماركي، وتعزيز الزيارات المتبادلة بين الفنيين والمستثمرين في البلدين، بما يتيح الاطلاع على الفرص الاستثمارية المتاحة وتبادل الخبرات والتجارب.
تنظيم زيارات فنية
من جانبها، أكدت نائبة رئيس البعثة الدبلوماسية الدنماركية أهمية تعزيز التشبيك والتواصل بين الجانبين وتطوير علاقات التعاون، مشيرة إلى ضرورة تنظيم زيارات فنية للاطلاع على التجارب الدنماركية في مجالات الزراعة والطاقة والمياه والبيئة، والاستفادة من الخبرات المتراكمة فيها، ولافتة إلى أن هذا اللقاء يهدف إلى التحضير لزيارة وفد وزاري سوري برئاسة وزير الزراعة إلى الدنمارك خلال الفترة المقبلة لتكون خطوة أولى للتعاون المستقبلي.
وتواصل وزارة الزراعة جهودها لتعزيز التعاون مع الدول الصديقة والشركاء الدوليين، بهدف الاستفادة من الخبرات والتجارب الحديثة وتطوير القطاع الزراعي في سوريا، بما يسهم في رفع الإنتاجية وتعزيز الأمن الغذائي وفتح مجالات جديدة للاستثمار الزراعي.