مباحثات سورية دنماركية بدمشق لتطوير التعاون الزراعي بين ‏البلدين ‏

دمشق-سانا

بحث مدير التعاون الدولي في وزارة الزراعة مصطفى ‏زرزوري اليوم الأربعاء مع نائبة رئيس البعثة الدبلوماسية ‏الدنماركية دورتي كورتسين، والسكرتيرة الأولى في السفارة ‏الدنماركية بدمشق جولي كريستيانسين، علاقات التعاون ‏والتنسيق بين الجانبين في مجال القطاع الزراعي، وسبل ‏تطويرها في سوريا‎.‎

الاستفادة من الخبرات والتجارب الدنماركية

وأكد زرزوري خلال اللقاء أن الوزارة تعمل وفق خطط ‏واستراتيجيات للنهوض بالقطاع الزراعي ومواكبة التطورات ‏الحديثة، بما يسهم في تحقيق الأمن الغذائي، وذلك بالتعاون مع ‏الشركاء والدول الصديقة والمنظمات الدولية، مشيراً إلى أهمية ‏الاستفادة من الخبرات والتجارب الدنماركية في عدد من ‏المجالات الزراعية، ولا سيما الإنتاج الحيواني والصحة ‏الحيوانية والتصنيع الغذائي‎.‎

وأوضح زرزوري أن سوريا منفتحة على الاستثمار في القطاع ‏الزراعي، وتعمل على تقديم التسهيلات والإعفاءات اللازمة ‏للمستثمرين، لافتاً إلى أهمية تطوير العلاقات مع الجانب ‏الدنماركي، وتعزيز الزيارات المتبادلة بين الفنيين والمستثمرين ‏في البلدين، بما يتيح الاطلاع على الفرص الاستثمارية المتاحة ‏وتبادل الخبرات والتجارب‎.‎

تنظيم زيارات فنية

من جانبها، أكدت نائبة رئيس البعثة الدبلوماسية الدنماركية ‏أهمية تعزيز التشبيك والتواصل بين الجانبين وتطوير علاقات ‏التعاون، مشيرة إلى ضرورة تنظيم زيارات فنية للاطلاع على ‏التجارب الدنماركية في مجالات الزراعة والطاقة والمياه ‏والبيئة، والاستفادة من الخبرات المتراكمة فيها، ولافتة إلى أن هذا ‏اللقاء يهدف إلى التحضير لزيارة وفد وزاري سوري برئاسة ‏وزير الزراعة إلى الدنمارك خلال الفترة المقبلة لتكون خطوة ‏أولى للتعاون المستقبلي‎.‎

وتواصل وزارة الزراعة جهودها لتعزيز التعاون مع الدول ‏الصديقة والشركاء الدوليين، بهدف الاستفادة من الخبرات ‏والتجارب الحديثة وتطوير القطاع الزراعي في سوريا، بما ‏يسهم في رفع الإنتاجية وتعزيز الأمن الغذائي وفتح مجالات ‏جديدة للاستثمار الزراعي‎.‎