إصابة شخص بانفجار لغم من مخلفات النظام البائد قرب سجن صيدنايا ‏

ريف دمشق-سانا‏

أُصيب شخص، اليوم الأربعاء، جراء انفجار لغم أرضي من مخلفات النظام البائد قرب ‏سجن صيدنايا في ريف دمشق.‏

وأوضح مدير مركز عمليات التل في مديرية الطوارئ وإدارة الكوارث بمحافظة ريف دمشق أسامة الأسود في تصريح لـ سانا، ‏أن فرق المديرية استجابت للحادث فور وقوعه، وقدمت الإسعافات الأولية للمصاب، قبل نقله إلى مشفى التل الوطني لتلقي ‏العلاج واستكمال الرعاية الطبية اللازمة.‏

ودعا الأسود الأهالي إلى عدم الاقتراب من المواقع العسكرية والمناطق المشبوهة، أو لمس الأجسام الغريبة، وإبلاغ الجهات المختصة عنها فوراً حفاظاً على سلامتهم، مؤكداً أن الألغام ومخلفات الحرب لا تزال تشكل تهديداً حقيقياً لحياة المدنيين، ‏ولا سيما الأطفال.‏

وشدد على ضرورة توخي أقصى درجات الحذر والالتزام بإرشادات السلامة العامة، للحد من مخاطر هذه المخلفات وحماية ‏الأرواح والممتلكات.‏

ويأتي الحادث بعد مقتل شابين من أهالي مدينة جيرود في ريف دمشق، أمس الثلاثاء، جراء انفجار لغم أرضي أثناء قيادتهما ‏دراجة نارية في محيط مطار الناصرية بريف دمشق الشمالي الشرقي.‏

ولا تزال الألغام ومخلفات الحرب التي خلفها النظام البائد تهدد أرواح المدنيين في عدد من المناطق السورية، وتقوض الأنشطة ‏الزراعية والاقتصادية، وتعرقل عودة الأهالي إلى منازلهم.‏

وتواصل إدارة الهندسة في وزارة الدفاع جهودها لمعالجة وإتلاف ‌‏مخلفات الحرب المنتشرة في مختلف المناطق، والاستجابة ‏لبلاغات ‌‏المواطنين بشأن وجودها، وتأمين المواقع المحيطة بها.‏