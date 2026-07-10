الإمارات: رفع اسم سوريا من قائمة الدول الراعية للإرهاب يعزز الاستقرار والتنمية

أبو ظبي-سانا

رحّبت الإمارات العربية المتحدة بإعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بدء إجراءات رفع اسم سوريا من قائمة الولايات المتحدة للدول الراعية للإرهاب، معتبرة أن هذه الخطوة تمثل تطوراً إيجابياً يدعم جهود التعافي وإعادة الإعمار في سوريا.

وذكرت وكالة الأنباء الإماراتية “وام” أن وزارة الخارجية الإماراتية، أكدت في بيان اليوم الخميس، أن هذا القرار من شأنه أن يفتح آفاقاً أوسع أمام تنشيط الاقتصاد وجذب الاستثمارات، ويعزز اندماج سوريا في الاقتصاد العالمي، بما يسهم في ترسيخ الأمن والاستقرار والازدهار في البلاد.

وأعربت الوزارة، عن تقديرها للجهود التي بذلها الرئيس ترامب لاتخاذ هذه الخطوة، مجددة تأكيد موقف الإمارات الداعم لجميع الجهود والمساعي المبذولة، لتحقيق تطلعات الشعب السوري في الأمن والاستقرار والتعايش السلمي والتنمية.

وكان الرئيس أحمد الشرع تلقى أمس الأربعاء رسالة من الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أكد فيها إبلاغ الكونغرس بقراره بدء إجراءات إلغاء تصنيف سوريا دولة راعية للإرهاب، حيث سيُجري الكونغرس، وفقاً للقانون، مراجعة ‌‏تستمر 45 يوماً ‌‏لاستكمال هذا القرار ‏وجعله نهائياً.