فهمي: الجولان أرض سورية محتلة وندعو كولومبيا للتراجع عن قرارها بشأنه

بوغوتا-سانا
أكد الأمين العام لجامعة الدول العربية نبيل فهمي أن الجولان أرض سورية محتلة، وأن وضعه القانوني ثابت بموجب قرارات الشرعية الدولية، داعياً كولومبيا إلى مراجعة قرارها بشأن ما سمته «السيادة الإسرائيلية» على الجولان، والعودة إلى نهجها القائم على احترام ميثاق الأمم المتحدة والقانون الدولي.
وقال فهمي في لقاء خاص مع إذاعة كولومبية، نشرت مقتطفات منه على منصة «إكس»: إن ما تنتظره الدول العربية من كولومبيا هو التمسك بميثاق الأمم المتحدة والمبادئ التي طالما استندت إليها دبلوماسيتها.
وأكد فهمي أن السيادة تصان بالقانون الدولي، وليس بفرض الأمر الواقع أو عبر الاعترافات السياسية، التي تبقى مواقف سياسية ولا تنشئ سنداً قانونياً للسيادة على الجولان السوري المحتل، لافتاً إلى أن الاعتبارات الأمنية يمكن معالجتها من خلال ترتيبات وضمانات مشروعة، ولا يمكن أن تشكل أساساً لضم أراضي دولة أخرى.
وأشار إلى أن نقل البعثة الدبلوماسية الكولومبية إلى القدس المحتلة يتعارض مع قرار مجلس الأمن رقم 478، ويثير تساؤلات حول مدى اتساق الموقف الكولومبي تجاه حقوق الشعب الفلسطيني.
وشدد فهمي على أن السلام والاستقرار يُبنيان على احترام القانون والتسويات المتفاوض عليها، وليس على تكريس نتائج استخدام القوة، لافتاً إلى أهمية العلاقات العربية-الكولومبية وكونها علاقات واعدة، وأن احترام القانون الدولي والثقة السياسية يشكلان أساساً مهماً لمواصلة تطويرها.
وختم فهمي بالتأكيد على أن مصداقية النظام الدولي تقوم على الاتساق في تطبيق قواعده ومبادئه على جميع الحالات دون انتقائية.
وكانت وزارة العلاقات الخارجية في جمهورية كولومبيا أصدرت في العاشر من آب الجاري بياناً تضمن الاعتراف بما سمته «السيادة الإسرائيلية» على الجولان السوري المحتل، الأمر الذي أدانته سوريا والعديد من الدول العربية والإسلامية والأمم المتحدة بشدة، واعتبرته خرقاً فاضحاً للقانون الدولي.