فهمي: الجولان أرض سورية محتلة وندعو كولومبيا للتراجع عن قرارها بشأنه

بوغوتا-سانا‏

أكد الأمين العام لجامعة الدول العربية نبيل فهمي أن الجولان أرض سورية محتلة، وأن وضعه ‏القانوني ثابت بموجب قرارات الشرعية الدولية، داعياً كولومبيا إلى مراجعة قرارها بشأن ما سمته ‌‏«السيادة الإسرائيلية» على الجولان، والعودة إلى نهجها القائم على احترام ميثاق الأمم المتحدة ‏والقانون الدولي.‏

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وقال فهمي في لقاء خاص مع إذاعة كولومبية، نشرت مقتطفات منه على منصة «إكس»: إن ما ‏تنتظره الدول العربية من كولومبيا هو التمسك بميثاق الأمم المتحدة والمبادئ التي طالما استندت ‏إليها دبلوماسيتها.‏

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وأكد فهمي أن السيادة تصان بالقانون الدولي، وليس بفرض الأمر الواقع أو عبر الاعترافات ‏السياسية، التي تبقى مواقف سياسية ولا تنشئ سنداً قانونياً للسيادة على الجولان السوري المحتل، ‏لافتاً إلى أن الاعتبارات الأمنية يمكن معالجتها من خلال ترتيبات وضمانات مشروعة، ولا يمكن ‏أن تشكل أساساً لضم أراضي دولة أخرى.‏

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وأشار إلى أن نقل البعثة الدبلوماسية الكولومبية إلى القدس المحتلة يتعارض مع قرار مجلس الأمن ‏رقم 478، ويثير تساؤلات حول مدى اتساق الموقف الكولومبي تجاه حقوق الشعب الفلسطيني.‏

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وشدد فهمي على أن السلام والاستقرار يُبنيان على احترام القانون والتسويات المتفاوض عليها، ‏وليس على تكريس نتائج استخدام القوة، لافتاً إلى أهمية العلاقات العربية-الكولومبية وكونها ‏علاقات واعدة، وأن احترام القانون الدولي والثقة السياسية يشكلان أساساً مهماً لمواصلة تطويرها.‏

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وختم فهمي بالتأكيد على أن مصداقية النظام الدولي تقوم على الاتساق في تطبيق قواعده ومبادئه على ‏جميع الحالات دون انتقائية.‏

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وكانت وزارة العلاقات الخارجية في جمهورية كولومبيا أصدرت في العاشر من آب الجاري بياناً ‏تضمن الاعتراف بما سمته «السيادة الإسرائيلية» على الجولان السوري المحتل، الأمر الذي أدانته ‏سوريا والعديد من الدول العربية والإسلامية والأمم المتحدة بشدة، واعتبرته خرقاً فاضحاً للقانون ‏الدولي.‏