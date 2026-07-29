هيئة الإشراف على التمويل العقاري تبحث تحديث التشريعات تمهيداً لترخيص الشركات

دمشق -سانا‏

بحث مجلس إدارة هيئة الإشراف على التمويل العقاري، خلال اجتماعه الثالث لعام ‌‏2026 برئاسة وزير المالية محمد يسر برنية، مراجعة القانون رقم 15 لعام 2012 ‏وتحديث تعليماته التنفيذية، بما يمهد لبدء ترخيص شركات التمويل العقاري في سوريا.‏

وذكرت وزارة المالية، عبر قناتها على تلغرام اليوم الأربعاء، أن الاجتماع أكد أهمية ‏تطبيق المعايير والاتجاهات الحديثة في أنظمة التمويل العقاري، ومواكبة نمو الاستثمارات ‏العقارية في سوريا، وتشجيع تطوير سوق الرهون العقارية، وتوفير حلول تمويلية ‏ميسرة، بما في ذلك إنشاء صندوق للضمان العقاري.‏

تنظيم مهنة التقييم العقاري

وناقش المجلس إجراءات الترخيص والامتحانات الخاصة بخبراء التقييم العقاري، بهدف ‏تعزيز النزاهة والارتقاء بجودة الخدمات المقدمة في هذا المجال.‏

ووافق على السماح للمتقدمين من المحافظات الشرقية بخوض امتحان نيل شهادة خبير ‏تقييم عقاري من دون اشتراط إتمام مدة التدريب، شريطة امتلاكهم خبرة عملية لا تقل ‏عن سنتين.‏

كما اطلع المجلس على الدليل الإرشادي لمعايير التقييم العقاري، وبحث مقترح تعديل ‏تعليمات تأسيس شركات التمويل العقاري.‏

ووافق المجلس على طلب نقابة المهندسين السوريين إضافة اختصاصي الهندسة ‏الميكانيكية والهندسة الكهربائية إلى قائمة الاختصاصات المقبولة للتقدم إلى امتحان شهادة ‏خبير تقييم عقاري، على أن يقتصر الترخيص الممنوح لهم على تقييم المنشآت الصناعية.‏

تبادل الخبرات مع الدول العربية

وبحث الاجتماع سبل تعزيز التعاون بين هيئة الإشراف على التمويل العقاري والهيئات ‏المماثلة في الدول العربية، بهدف تبادل الخبرات الفنية، وتطوير مهنة التقييم العقاري، ‏ورفع كفاءة العاملين والخبراء في هذا المجال.‏

ويضم مجلس إدارة الهيئة ممثلين عن وزارات المالية والاقتصاد والصناعة والسياحة، ‏ومصرف سوريا المركزي، والمؤسسة العامة للإسكان، والمديرية العامة للمصالح ‏العقارية، وهيئة الإشراف على التأمين، وهيئة الأوراق والأسواق المالية السورية، وسوق ‏دمشق للأوراق المالية، إضافة إلى عدد من الخبراء.‏