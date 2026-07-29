هيئة الإشراف على التمويل العقاري تبحث تحديث التشريعات تمهيداً لترخيص الشركات

دمشق -سانا
بحث مجلس إدارة هيئة الإشراف على التمويل العقاري، خلال اجتماعه الثالث لعام 2026 برئاسة وزير المالية محمد يسر برنية، مراجعة القانون رقم 15 لعام 2012 وتحديث تعليماته التنفيذية، بما يمهد لبدء ترخيص شركات التمويل العقاري في سوريا.
وذكرت وزارة المالية، عبر قناتها على تلغرام اليوم الأربعاء، أن الاجتماع أكد أهمية تطبيق المعايير والاتجاهات الحديثة في أنظمة التمويل العقاري، ومواكبة نمو الاستثمارات العقارية في سوريا، وتشجيع تطوير سوق الرهون العقارية، وتوفير حلول تمويلية ميسرة، بما في ذلك إنشاء صندوق للضمان العقاري.
تنظيم مهنة التقييم العقاري
وناقش المجلس إجراءات الترخيص والامتحانات الخاصة بخبراء التقييم العقاري، بهدف تعزيز النزاهة والارتقاء بجودة الخدمات المقدمة في هذا المجال.
ووافق على السماح للمتقدمين من المحافظات الشرقية بخوض امتحان نيل شهادة خبير تقييم عقاري من دون اشتراط إتمام مدة التدريب، شريطة امتلاكهم خبرة عملية لا تقل عن سنتين.
كما اطلع المجلس على الدليل الإرشادي لمعايير التقييم العقاري، وبحث مقترح تعديل تعليمات تأسيس شركات التمويل العقاري.
ووافق المجلس على طلب نقابة المهندسين السوريين إضافة اختصاصي الهندسة الميكانيكية والهندسة الكهربائية إلى قائمة الاختصاصات المقبولة للتقدم إلى امتحان شهادة خبير تقييم عقاري، على أن يقتصر الترخيص الممنوح لهم على تقييم المنشآت الصناعية.
تبادل الخبرات مع الدول العربية
وبحث الاجتماع سبل تعزيز التعاون بين هيئة الإشراف على التمويل العقاري والهيئات المماثلة في الدول العربية، بهدف تبادل الخبرات الفنية، وتطوير مهنة التقييم العقاري، ورفع كفاءة العاملين والخبراء في هذا المجال.
ويضم مجلس إدارة الهيئة ممثلين عن وزارات المالية والاقتصاد والصناعة والسياحة، ومصرف سوريا المركزي، والمؤسسة العامة للإسكان، والمديرية العامة للمصالح العقارية، وهيئة الإشراف على التأمين، وهيئة الأوراق والأسواق المالية السورية، وسوق دمشق للأوراق المالية، إضافة إلى عدد من الخبراء.