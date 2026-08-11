وصول رافعتين متنقلتين حديثتين إلى مرفأ طرطوس لصالح شركة ‏موانئ دبي العالمية

طرطوس-سانا
وصلت إلى مرفأ طرطوس اليوم الثلاثاء رافعتان متنقلتان حديثتان من طراز KONECRANES MHC ESP.7B ، لصالح شركة موانئ دبي العالمية، بهدف تطوير البنية التشغيلية للمرفأ، وتعزيز قدراته بالمعدات والآليات الحديثة، بما يسهم في رفع كفاءة عمليات المناولة، وتسريع عمليات الشحن والتفريغ، وزيادة الطاقة التشغيلية، ومواكبة متطلبات حركة التجارة البحرية.
وأوضح رئيس دائرة الاستثمار والعمليات في مرفأ طرطوس يوسف عرنوس في تصريح لمراسل سانا، أنه تم سابقاً استلام رافعة من نفس النوع، ويأتي استقبال الرافعتين المتنقلتين الجديدتين استكمالاً لهذه الخطة، وبقدرة حمولة 125 طناً، لافتاً إلى أن هذه العملية تأتي ضمن خطة التطوير والتحديث تحت إشراف شركة موانئ دبي العالمية، بالتنسيق الدائم مع الهيئة العامة للمنافذ والجمارك السورية.
وأكد عرنوس أن المسألة ليست فقط استقبال معدات ضخمة، بل هي خطة شاملة لتسريع عملية تفريغ وشحن البضائع على البواخر، وتقليل مكوثها على الأرصفة، وتحقيق خدمات أفضل للعملاء، مشيراً إلى أنه بالتوازي مع توريد هذه المعدات يتم العمل على تدريب وتأهيل الكوادر الموجودة في المرفأ، لتشغيل هذه المعدات بسلامة، وضمان ميزة مرفأ طرطوس التنافسية في حوض البحر الأبيض المتوسط.
من جانبه بين مدير الجودة والتخطيط في الإدارة الهندسية المهندس خالد حاج أحمد في تصريح مماثل، أن شركة موانىء دبي العالمية قامت باستقطاب الرافعتين الجديدتين، ضمن خطة تطوير معدات المرفأ، واستكمالاً لمراحل استقبال الروافع، مشيراً إلى أن استطاعة حمولة الرافعتين تبلغ 125طناً، وبامتداد ذراع يصل إلى 51 متراً، كما أن الروافع محملة بملحقات Spreader بإمكانية العمل على الحاويات، و كروب بحجم 44 م٣ والكروب الآخر 24 م٣، وما يميز هذه الروافع إمكانية العمل على البضائع السائبة والحاويات.
يذكر أن مرفأ طرطوس استقبل الشهر الماضي رافعة مينائية حديثة بقدرة 125 طناً من إنتاج شركة kone Cranes الألمانية، في إطار تعزيز جاهزية المرفأ ورفع كفاءته التشغيلية.