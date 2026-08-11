وصول رافعتين متنقلتين حديثتين إلى مرفأ طرطوس لصالح شركة ‏موانئ دبي العالمية

طرطوس-سانا‏

وصلت إلى مرفأ طرطوس اليوم الثلاثاء رافعتان متنقلتان حديثتان ‏من طراز‎ KONECRANES MHC ESP.7B ‎، لصالح شركة موانئ ‏دبي العالمية، بهدف تطوير البنية التشغيلية للمرفأ، وتعزيز قدراته ‏بالمعدات والآليات الحديثة، بما يسهم في رفع كفاءة عمليات ‏المناولة، وتسريع عمليات الشحن والتفريغ، وزيادة الطاقة ‏التشغيلية، ومواكبة متطلبات حركة التجارة البحرية‎.‎

وأوضح رئيس دائرة الاستثمار والعمليات في مرفأ طرطوس ‏يوسف عرنوس في تصريح لمراسل سانا، أنه تم سابقاً استلام رافعة ‏من نفس النوع، ويأتي استقبال الرافعتين المتنقلتين الجديدتين ‏استكمالاً لهذه الخطة، وبقدرة حمولة 125 طناً، لافتاً إلى أن هذه ‏العملية تأتي ضمن خطة التطوير والتحديث تحت إشراف شركة ‏موانئ دبي العالمية، بالتنسيق الدائم مع الهيئة العامة للمنافذ ‏والجمارك السورية‎.‎

وأكد عرنوس أن المسألة ليست فقط استقبال معدات ضخمة، بل هي ‏خطة شاملة لتسريع عملية تفريغ وشحن البضائع على البواخر، ‏وتقليل مكوثها على الأرصفة، وتحقيق خدمات أفضل للعملاء، ‏مشيراً إلى أنه بالتوازي مع توريد هذه المعدات يتم العمل على ‏تدريب وتأهيل الكوادر الموجودة في المرفأ، لتشغيل هذه المعدات ‏بسلامة، وضمان ميزة مرفأ طرطوس التنافسية في حوض البحر ‏الأبيض المتوسط‎.‎

من جانبه بين مدير الجودة والتخطيط في الإدارة الهندسية المهندس ‏خالد حاج أحمد في تصريح مماثل، أن شركة موانىء دبي العالمية ‏قامت باستقطاب الرافعتين الجديدتين، ضمن خطة تطوير معدات ‏المرفأ، واستكمالاً لمراحل استقبال الروافع، مشيراً إلى أن استطاعة ‏حمولة الرافعتين تبلغ 125طناً، وبامتداد ذراع يصل إلى 51 ‏متراً، كما أن الروافع محملة بملحقات‎ Spreader ‎ بإمكانية العمل ‏على الحاويات، و كروب بحجم 44 م٣ والكروب الآخر 24 م٣، ‏وما يميز هذه الروافع إمكانية العمل على البضائع السائبة ‏والحاويات‎.‎

يذكر أن مرفأ طرطوس استقبل الشهر الماضي رافعة مينائية حديثة ‏بقدرة 125 طناً من إنتاج شركة‎ kone Cranes ‎الألمانية، في إطار ‏تعزيز جاهزية المرفأ ورفع كفاءته التشغيلية‎.‎