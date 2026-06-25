هيئة الاستثمار تبحث مع وفد من البنك الدولي وشركة توترز فرص التعاون بالاقتصاد الرقمي والخدمات

دمشق-سانا



بحث مدير هيئة الاستثمار السورية طلال الهلالي مع وفد من البنك الدولي وشركة توترز (Toters)، المختصة في المجال الرقمي، آفاق التعاون والاستثمار في قطاعات الاقتصاد الرقمي والخدمات اللوجستية والتقنيات الحديثة.



وتناول الاجتماع الذي عقد في مبنى الهيئة اليوم الخميس، فرص تبادل الرؤى واستكشاف الإمكانات الاستثمارية المتاحة، ودورها في تعزيز بيئة الأعمال ورفع كفاءة الخدمات، وخلق فرص استثمارية جديدة في المجالات ذات القيمة المضافة.



وأكد الجانبان أهمية التقنيات الحديثة ونماذج الأعمال الرقمية في تطوير الخدمات وتحفيز الابتكار، إلى جانب دورها في تعزيز تنافسية الاقتصاد وفتح آفاق جديدة أمام الاستثمارات النوعية.



ويأتي هذا الاجتماع في إطار توجه هيئة الاستثمار السورية نحو استقطاب الاستثمارات النوعية في القطاعات التكنولوجية والخدمية ذات النمو المرتفع، وتعزيز الشراكات مع المؤسسات الدولية والشركات الرائدة، بما يسهم في خلق فرص العمل وتحفيز الابتكار ودعم التحول الاقتصادي من خلال تبني نماذج أعمال مبتكرة.



يُذكر أن شركة توترز (Toters)، التي تأسست في لبنان عام 2017، تُعد إحدى المنصات التقنية المتخصصة في خدمات التوصيل عند الطلب، وقد وسّعت نطاق أعمالها لاحقاً إلى العراق، موفرة خدمات ربط المستخدمين بالمطاعم والمتاجر وشبكات السائقين لتوصيل الطلبات والمواد الغذائية والمنتجات الاستهلاكية، إلى جانب تقديم حلول لوجستية رقمية متطورة تعتمد على خوارزميات ذكية لتحديد المسارات وتتبع الشحنات في الوقت الفعلي، بهدف تسريع عمليات التوصيل.

