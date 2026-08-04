غرفة صناعة دمشق وريفها تبحث تمكين الصناعيين الشباب وتنتخب المكتب الإداري للجنتهم

دمشق-سانا

تركز الاجتماع الأول للجنة الصناعيين الشباب في غرفة صناعة دمشق وريفها لعام 2026 على وضع رؤية عمل اللجنة خلال المرحلة المقبلة، وانتخاب مكتبها الإداري، وبحث آليات تمكين الصناعيين الشباب وتعزيز مشاركتهم في تطوير القطاع الصناعي وصناعة القرار الاقتصادي.

وأكد رئيس الغرفة محمد أيمن المولوي خلال الاجتماع الذي عقد اليوم الثلاثاء في مبنى الغرفة، أهمية الدور الذي يضطلع به الشباب في المرحلة الحالية، ولا سيما في ظل جهود إعادة الإعمار بعد التحرير من آثار النظام البائد، مشدداً على ضرورة إشراكهم في تطوير الصناعة الوطنية، واطلاعهم على القوانين والأنظمة الناظمة للعمل، بما يعزز قدرتهم على أداء دورهم بفاعلية.

وشهد الاجتماع انتخاب أعضاء مكتب اللجنة، حيث أسفرت عملية التصويت عن اختيار أيهم جلال سكرية نائباً لرئيس اللجنة، وعبادة المولوي أميناً للسر، وكل من زيد طرابيشي وطارق السبيعي وإسراء حمدان أعضاءً في مكتب اللجنة.

واستعرض رئيس لجنة الصناعيين الشباب كريم الخجا، أهداف اللجنة ورسالتها ورؤيتها، مبيناً أن إحداثها يهدف إلى توفير منصة عمل جماعي تدعم الصناعيين الشباب وتمكنهم من الإسهام بفاعلية في تطوير القطاع الصناعي.

وتعمل غرفة صناعة دمشق وريفها، التي تأسست عام 1935، على دعم الصناعيين، وتطوير الإنتاج المحلي، ورسم السياسات الاقتصادية بالتعاون مع الجهات الحكومية، كما تطلق دورات لتأهيل الكوادر، وتنظيم المعارض، وتعزيز تنافسية الصادرات السورية محلياً وخارجياً.