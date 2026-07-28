قواس: المكافحة الحيوية وتأهيل الكوادر يعززان إنتاج الزيتون ‏في سوريا

دمشق-سانا‌‎

أكد مستشار وزير الزراعة السوري لشؤون الزيتون وآفاته، ‏زكريا قواس، أن التوسع في استخدام أساليب المكافحة الحيوية ‏وتأهيل الكوادر الزراعية يشكلان ركيزتين أساسيتين لتطوير ‏إنتاج الزيتون في سوريا، وتحقيق الاستدامة الزراعية، وتعزيز ‏الأمن الغذائي‎.‎

وأوضح قواس، في تصريح لـ سانا على هامش مشاركته في ‏فعاليات المعرض والمؤتمر الدولي لقطاعات الزراعة والغذاء ‏والصناعة، أن الوزارة تتجه إلى تعزيز استخدام وسائل المكافحة ‏الحيوية والمصائد الجاذبة للآفات، بما يسهم في الحد من ‏استخدام المبيدات الكيميائية، والحفاظ على البيئة، وتحسين جودة ‏المنتجات الزراعية‎.‎

وشدد قواس على أن تطوير الإنتاج الزراعي كماً ونوعاً يبدأ ‏بتأهيل الكوادر البشرية، مؤكداً أن نجاح أي مشروع زراعي ‏يعتمد على الإنسان المؤهل القادر على اتخاذ القرارات السليمة ‏في مجالات الإنتاج والاستثمار والإدارة، بما يحقق تنمية ‏زراعية مستدامة ويدعم الأمن الغذائي.

ولفت قواس إلى أن جناح الزيتون في المعرض يضم مختلف ‏الأصناف المزروعة في سوريا، مبيناً أن صنفي الصوراني ‏والزيتي يستحوذان على نحو 95 بالمئة من إجمالي المساحات ‏المزروعة بالزيتون، ما يعكس مكانتهما الاقتصادية والإنتاجية‎.‎

وانطلقت أمس الأحد على أرض مدينة المعارض الجديدة بدمشق ‏فعاليات المعرض والمؤتمر الدولي لقطاعات الزراعة والغذاء ‏والصناعة في سوريا، بمشاركة أكثر من 200 عارض يمثلون ‌‏14دولة حيث يستمر 3 أيام.‏