قواس: المكافحة الحيوية وتأهيل الكوادر يعززان إنتاج الزيتون ‏في سوريا

دمشق-سانا
أكد مستشار وزير الزراعة السوري لشؤون الزيتون وآفاته، زكريا قواس، أن التوسع في استخدام أساليب المكافحة الحيوية وتأهيل الكوادر الزراعية يشكلان ركيزتين أساسيتين لتطوير إنتاج الزيتون في سوريا، وتحقيق الاستدامة الزراعية، وتعزيز الأمن الغذائي.
وأوضح قواس، في تصريح لـ سانا على هامش مشاركته في فعاليات المعرض والمؤتمر الدولي لقطاعات الزراعة والغذاء والصناعة، أن الوزارة تتجه إلى تعزيز استخدام وسائل المكافحة الحيوية والمصائد الجاذبة للآفات، بما يسهم في الحد من استخدام المبيدات الكيميائية، والحفاظ على البيئة، وتحسين جودة المنتجات الزراعية.
وشدد قواس على أن تطوير الإنتاج الزراعي كماً ونوعاً يبدأ بتأهيل الكوادر البشرية، مؤكداً أن نجاح أي مشروع زراعي يعتمد على الإنسان المؤهل القادر على اتخاذ القرارات السليمة في مجالات الإنتاج والاستثمار والإدارة، بما يحقق تنمية زراعية مستدامة ويدعم الأمن الغذائي.
ولفت قواس إلى أن جناح الزيتون في المعرض يضم مختلف الأصناف المزروعة في سوريا، مبيناً أن صنفي الصوراني والزيتي يستحوذان على نحو 95 بالمئة من إجمالي المساحات المزروعة بالزيتون، ما يعكس مكانتهما الاقتصادية والإنتاجية.
وانطلقت أمس الأحد على أرض مدينة المعارض الجديدة بدمشق فعاليات المعرض والمؤتمر الدولي لقطاعات الزراعة والغذاء والصناعة في سوريا، بمشاركة أكثر من 200 عارض يمثلون 14دولة حيث يستمر 3 أيام.