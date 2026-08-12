وزارة الزراعة والمنظمة العربية للتنمية الزراعية تبحثان توسيع التعاون والاستثمار الزراعي

دمشق-سانا
بحث وزير الزراعة باسل السويدان اليوم الأربعاء، مع مدير المنظمة العربية للتنمية الزراعية الدكتور إبراهيم الدخيري والوفد المرافق له، سبل تعزيز التعاون في المجالات العلمية والبحثية الزراعية والمشاريع المشتركة، بما يسهم في دعم الزراعة السورية وتعزيز الأمن الغذائي العربي.
وأكد الوزير السويدان خلال اللقاء الذي جرى في مبنى الوزارة بدمشق، أهمية دور جامعة الدول العربية والمنظمات التابعة لها المتخصصة بالشأن الزراعي في دعم القطاع الزراعي في الدول العربية، واستثمار الموارد المتاحة، وتحقيق التكامل في الإنتاج وتبادل الخبرات والتجارب، وصولاً إلى تعزيز الأمن الغذائي العربي.
واستعرض الوزير السويدان واقع القطاع الزراعي في سوريا والتحديات والظروف التي مر بها خلال السنوات السابقة، والجهود التي تبذلها وزارة الزراعة حالياً للنهوض به، عبر وضع الخطط والاستراتيجيات، وتطوير التشريعات والقوانين، وتشجيع الاستثمار، وتقديم التسهيلات والإعفاءات، وإدارة الأصول الإنتاجية، وتعزيز دور التعاونيات الزراعية.
التوجه نحو تطوير آليات التدخل مع الفلاحين
وأشار الوزير السويدان إلى توجه الوزارة نحو تطوير آليات التدخل مع الفلاحين، بما يشمل مدخلات الإنتاج والتقانات الحديثة وأساليب الزراعة والبحث العلمي والإرشاد الزراعي والتسويق، مؤكداً أهمية توسيع التعاون مع المنظمات العربية المتخصصة لدعم مسار النهضة الزراعية في سوريا.
وشدد على ضرورة أن تتسم المشاريع المنفذة بالبعد التنموي والاستدامة، وأن تحقق أثراً مباشراً وملموساً على المزارعين، بما يضمن انعكاسها على الإنتاج وتحسين سبل العيش في المناطق الزراعية.
الدخيري: سعي المنظمة لتوسيع نطاق عملها في سوريا
من جانبه، استعرض الدخيري نشاطات المنظمة وآليات عملها وتوزع مكاتبها في الدول العربية، ودورها في تعزيز الأمن الغذائي العربي وإجراء الإحصاءات وجمع البيانات، إلى جانب تنفيذ الدورات التدريبية التخصصية في المجالات النباتية والحيوانية وحصاد المياه والاستزراع السمكي وسلاسل القيمة والاستثمار والتنمية.
ولفت الدخيري إلى سعي المنظمة لتوسيع نطاق عملها في سوريا وتطوير المعهد العربي التقني للزراعة والموارد والبيئة (الغابات) التابع لها في محافظة اللاذقية، وزيادة أعداد الخريجين، إضافة إلى التحضير لإقامة منتدى للاستثمار الزراعي بمشاركة شركات من مختلف أنحاء العالم، بما يسهم في دعم وتطوير قطاع الاستثمار الزراعي في سوريا.
يذكر أن المنظمة العربية للتنمية الزراعية هي منظمة تابعة لجامعة الدول العربية، باشرت أعمالها عام 1972، وتتخذ من العاصمة السودانية الخرطوم مقراً رئيساً لها، وتهدف إلى المساهمة في إيجاد وتنمية الروابط بين الدول العربية وتنسيق التعاون فيما بينها في شتى المجالات والنشاطات الزراعية.