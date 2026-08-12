وزارة الزراعة والمنظمة العربية للتنمية الزراعية تبحثان توسيع التعاون والاستثمار الزراعي

دمشق-سانا

بحث وزير الزراعة باسل السويدان اليوم الأربعاء، مع مدير المنظمة العربية للتنمية الزراعية ‏الدكتور إبراهيم الدخيري والوفد المرافق له، سبل تعزيز التعاون في المجالات العلمية والبحثية ‏الزراعية والمشاريع المشتركة، بما يسهم في دعم الزراعة السورية وتعزيز الأمن الغذائي العربي.‏

وأكد الوزير السويدان خلال اللقاء الذي جرى في مبنى الوزارة بدمشق، أهمية دور جامعة الدول ‏العربية والمنظمات التابعة لها المتخصصة بالشأن الزراعي في دعم القطاع الزراعي في الدول ‏العربية، واستثمار الموارد المتاحة، وتحقيق التكامل في الإنتاج وتبادل الخبرات والتجارب، ‏وصولاً إلى تعزيز الأمن الغذائي العربي.‏

واستعرض الوزير السويدان واقع القطاع الزراعي في سوريا والتحديات والظروف التي مر بها ‏خلال السنوات السابقة، والجهود التي تبذلها وزارة الزراعة حالياً للنهوض به، عبر وضع الخطط ‏والاستراتيجيات، وتطوير التشريعات والقوانين، وتشجيع الاستثمار، وتقديم التسهيلات ‏والإعفاءات، وإدارة الأصول الإنتاجية، وتعزيز دور التعاونيات الزراعية.‏

التوجه نحو تطوير آليات التدخل مع الفلاحين

وأشار الوزير السويدان إلى توجه الوزارة نحو تطوير آليات التدخل مع الفلاحين، بما يشمل ‏مدخلات الإنتاج والتقانات الحديثة وأساليب الزراعة والبحث العلمي والإرشاد الزراعي والتسويق، ‏مؤكداً أهمية توسيع التعاون مع المنظمات العربية المتخصصة لدعم مسار النهضة الزراعية في ‏سوريا.‏

وشدد على ضرورة أن تتسم المشاريع المنفذة بالبعد التنموي والاستدامة، وأن تحقق أثراً مباشراً ‏وملموساً على المزارعين، بما يضمن انعكاسها على الإنتاج وتحسين سبل العيش في المناطق ‏الزراعية.‏

الدخيري: سعي المنظمة لتوسيع نطاق عملها في سوريا

من جانبه، استعرض الدخيري نشاطات المنظمة وآليات عملها وتوزع مكاتبها في الدول العربية، ‏ودورها في تعزيز الأمن الغذائي العربي وإجراء الإحصاءات وجمع البيانات، إلى جانب تنفيذ ‏الدورات التدريبية التخصصية في المجالات النباتية والحيوانية وحصاد المياه والاستزراع السمكي ‏وسلاسل القيمة والاستثمار والتنمية.‏

ولفت الدخيري إلى سعي المنظمة لتوسيع نطاق عملها في سوريا وتطوير المعهد العربي التقني ‏للزراعة والموارد والبيئة (الغابات) التابع لها في محافظة اللاذقية، وزيادة أعداد الخريجين، إضافة ‏إلى التحضير لإقامة منتدى للاستثمار الزراعي بمشاركة شركات من مختلف أنحاء العالم، بما يسهم ‏في دعم وتطوير قطاع الاستثمار الزراعي في سوريا.‏

يذكر أن المنظمة العربية للتنمية الزراعية هي منظمة تابعة لجامعة الدول العربية، باشرت أعمالها ‏عام 1972، وتتخذ من العاصمة السودانية الخرطوم مقراً رئيساً لها، وتهدف إلى المساهمة في ‏إيجاد وتنمية الروابط بين الدول العربية وتنسيق التعاون فيما بينها في شتى المجالات والنشاطات ‏الزراعية.‏