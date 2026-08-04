وزير المالية يرحب بتقييم صندوق النقد الدولي الإيجابي للاقتصاد السوري

دمشق-سانا
رحب وزير المالية السوري محمد يسر برنية بتقييم صندوق النقد الدولي الإيجابي الصادر اليوم الثلاثاء، بشأن استمرار زخم التعافي الاقتصادي، وتحسن النمو وأداء المالية العامة في سوريا.
وأكد الوزير برنية في منشور على صفحته على الفيسبوك، أن بيان الصندوق يمثل رسالة مهمة تعزز الثقة بالإصلاحات التي تعمل عليها الحكومة، لاستعادة الاستقرار الاقتصادي الكلي ودعم التعافي.
وأضاف وزير المالية أن من شأن تلك الخطوات أن تسهم في ترسيخ سياسات مالية رشيدة، وتوفير البيئة المواتية لنمو القطاع الخاص وجذب الاستثمارات، مؤكداً مواصلة العمل بنظرة متفائلة للمستقبل.
وكان صندوق النقد الدولي نشر على موقعه الرسمي اليوم الثلاثاء أن فريق خبرائه توقع في ختام زيارته لسوريا في 23 الشهر الماضي، لبحث الإصلاحات والمساعدات الفنية، نمواً يتجاوز 10% العام الجاري، واستمراره قوياً حتى 2027، مع ترجيح تراجع التضخم بحلول 2027 شرط انضباط انحسار ضغوط الواردات، داعياً إلى تقديم دعم مالي دولي عاجل لإعادة تأهيل البنية التحتية وتحسين الخدمات.