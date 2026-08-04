وزير المالية يرحب بتقييم صندوق النقد الدولي الإيجابي للاقتصاد السوري

دمشق-سانا‏

رحب وزير المالية السوري محمد يسر برنية بتقييم صندوق النقد الدولي الإيجابي الصادر اليوم ‏الثلاثاء، بشأن استمرار زخم التعافي الاقتصادي، وتحسن النمو وأداء المالية العامة في سوريا.

وأكد الوزير برنية في منشور على صفحته على الفيسبوك، أن بيان الصندوق يمثل رسالة مهمة ‏تعزز الثقة بالإصلاحات التي تعمل عليها الحكومة، لاستعادة الاستقرار الاقتصادي الكلي ودعم ‏التعافي.

وأضاف وزير المالية أن من شأن تلك الخطوات أن تسهم في ترسيخ سياسات مالية رشيدة، وتوفير ‏البيئة المواتية لنمو القطاع الخاص وجذب الاستثمارات، مؤكداً مواصلة العمل بنظرة متفائلة ‏للمستقبل.

وكان صندوق النقد الدولي نشر على موقعه الرسمي اليوم الثلاثاء أن فريق خبرائه توقع في ختام ‏زيارته لسوريا في 23 الشهر الماضي، لبحث الإصلاحات والمساعدات الفنية، نمواً يتجاوز 10% ‏العام الجاري، واستمراره قوياً حتى 2027، مع ترجيح تراجع التضخم بحلول 2027 شرط ‏انضباط انحسار ضغوط الواردات، داعياً إلى تقديم دعم مالي دولي عاجل لإعادة تأهيل البنية ‏التحتية وتحسين الخدمات.