الوزير الشعار يبحث مع وفد اقتصادي بريطاني ‏تعزيز التعاون الاقتصادي بين البلدين

دمشق-سانا
بحث وزير الاقتصاد والصناعة السوري نضال الشعار مع وفد من رجال الأعمال البريطانيين، وممثلين عن عدد من المؤسسات الاقتصادية البريطانية، سبل تعزيز التعاون الاقتصادي والصناعي والتجاري بين البلدين.
وحضر الاجتماع الذي عقد في مقر الوزارة بدمشق اليوم الثلاثاء، ممثلون عن إدارة مجالس رجال الأعمال، وأعضاء من مجلس الأعمال السوري – البريطاني.
وناقش الجانبان الفرص الاستثمارية المتاحة، إلى جانب إمكانيات إقامة شراكات بين مؤسسات القطاع الخاص في البلدين، بما يسهم في تطوير العلاقات الاقتصادية وفتح آفاق جديدة للتعاون، ويخدم المصالح المشتركة.
وسيجري الوفد سلسلة من الجلسات واللقاءات مع الجهات المعنية، إضافة إلى المشاركة في فعاليات اقتصادية، بهدف الاطلاع على الفرص الاستثمارية في سوريا، وتعزيز التواصل بين مجتمعي الأعمال السوري والبريطاني، بما يدعم فرص التعاون والشراكة خلال المرحلة المقبلة.