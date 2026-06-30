الوزير الشعار يبحث مع وفد اقتصادي بريطاني ‏تعزيز التعاون الاقتصادي بين البلدين

photo 2026 06 30 16 33 53 Copy الوزير الشعار يبحث مع وفد اقتصادي بريطاني ‏تعزيز التعاون الاقتصادي بين البلدين

دمشق-سانا‏

بحث وزير الاقتصاد والصناعة السوري نضال ‏الشعار مع وفد من رجال الأعمال البريطانيين، ‏وممثلين عن عدد من المؤسسات الاقتصادية ‏البريطانية، سبل تعزيز التعاون الاقتصادي ‏والصناعي والتجاري بين البلدين‎.‎

وحضر الاجتماع الذي عقد في مقر الوزارة بدمشق ‏اليوم الثلاثاء، ممثلون عن إدارة مجالس رجال ‏الأعمال، وأعضاء من مجلس الأعمال السوري – ‏البريطاني‎.‎

وناقش الجانبان الفرص الاستثمارية المتاحة، إلى ‏جانب إمكانيات إقامة شراكات بين مؤسسات القطاع ‏الخاص في البلدين، بما يسهم في تطوير العلاقات ‏الاقتصادية وفتح آفاق جديدة للتعاون، ويخدم ‏المصالح المشتركة‎.‎

وسيجري الوفد سلسلة من الجلسات واللقاءات مع ‏الجهات المعنية، إضافة إلى المشاركة في فعاليات ‏اقتصادية، بهدف الاطلاع على الفرص الاستثمارية ‏في سوريا، وتعزيز التواصل بين مجتمعي الأعمال ‏السوري والبريطاني، بما يدعم فرص التعاون ‏والشراكة خلال المرحلة المقبلة‎.‎

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