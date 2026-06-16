السورية للبترول تنفي دخول شركة‎ AXP Energy ‎إلى قطاع النفط ‏والغاز في سوريا

دمشق-سانا
نفت الشركة السورية للبترول ما تم تداوله حول دخول شركة AXP Energy إلى قطاع النفط والغاز في سوريا، أو توقيع أي اتفاقية معها.
وأكدت الشركة في بيان عبر قناتها على التلغرام اليوم الثلاثاء، أن أي اتفاقيات أو شراكات تخص قطاع النفط والغاز يتم الإعلان عنها حصراً عبر القنوات الرسمية للشركة، ووفق الأطر القانونية والمؤسسية الناظمة.
ودعت الشركة وسائل الإعلام والصفحات الإخبارية إلى اعتماد المصادر الرسمية في كل ما يتعلق بمشاريعها واتفاقياتها، والتواصل عبر قنوات التواصل المخصصة.
ويأتي هذا النفي في ظل تداول أخبار ومعلومات عبر وسائل إعلام وصفحات تواصل اجتماعي، حول دخول تلك الشركة الاسترالية إلى قطاع النفط والغاز في سوريا، أو عقد شراكات استثمارية جديدة فيه.