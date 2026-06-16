السورية للبترول تنفي دخول شركة‎ AXP Energy ‎إلى قطاع النفط ‏والغاز في سوريا

دمشق-سانا‏

نفت الشركة السورية للبترول ما تم تداوله حول دخول شركة‎ AXP ‎Energy ‎إلى قطاع النفط والغاز في سوريا، أو توقيع أي اتفاقية ‏معها‎.‎

وأكدت الشركة في بيان عبر قناتها على التلغرام اليوم الثلاثاء، أن ‏أي اتفاقيات أو شراكات تخص قطاع النفط والغاز يتم الإعلان عنها ‏حصراً عبر القنوات الرسمية للشركة، ووفق الأطر القانونية ‏والمؤسسية الناظمة‎.‎

ودعت الشركة وسائل الإعلام والصفحات الإخبارية إلى اعتماد ‏المصادر الرسمية في كل ما يتعلق بمشاريعها واتفاقياتها، ‏والتواصل عبر قنوات التواصل المخصصة‎.‎

ويأتي هذا النفي في ظل تداول أخبار ومعلومات عبر وسائل إعلام ‏وصفحات تواصل اجتماعي، حول دخول تلك الشركة الاسترالية إلى ‏قطاع النفط والغاز في سوريا، أو عقد شراكات استثمارية جديدة فيه‎.‎