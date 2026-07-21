مباحثات سورية تركية لتعزيز التعاون وبحث فرص الاستثمار

أنقرة-سانا

بدأ رئيس الهيئة العامة للمنافذ والجمارك قتيبة بدوي، على رأس وفدٍ يضم معاوني رئيس الهيئة، وعدداً من مسؤولي الإدارة المركزية، إلى جانب رئيس اتحاد غرف التجارة السورية علاء العلي ونائبه، زيارة رسمية إلى تركيا، بهدف تعزيز التعاون الاقتصادي والتجاري، وبحث فرص الاستثمار والشراكة بين البلدين.

وذكرت الهيئة العامة للمنافذ والجمارك عبر قناتها على تلغرام اليوم الثلاثاء، أن الوفد عقد اجتماعاً مع رئيس مجلس إدارة شركة بوماكو التركية والأمين العام للغرفة الإسلامية للتجارة والتنمية يوسف حسن خلاوي، وفريق عمل الشركة، وبحثوا الخطوات التنفيذية لمشروع المنطقة الحرة في محافظة إدلب الذي وقع في أيار الماضي، إضافة إلى استعراض الفرص الاستثمارية المتاحة، وآليات جذب الشركات ورؤوس الأموال للمشاركة في تطوير المنطقة وتشغيلها.

كما أجرى الوفد مباحثات موسعة مع مجموعةٍ من رجال الأعمال والمستثمرين الأتراك، قدّم خلالها عرضاً حول البيئة الاستثمارية في سوريا، والفرص المتاحة للاستثمار في المناطق الحرة السورية، إضافةً إلى التسهيلات والإجراءات التي تعمل الحكومة السورية على توفيرها للمستثمرين.

وأكد رئيس الهيئة العامة للمنافذ والجمارك أهمية مشروع المنطقة الحرة في إدلب، بوصفه مشروعاً استراتيجياً من شأنه تنشيط الحركة التجارية والصناعية، وتوفير فرص العمل، وتعزيز التبادل التجاري بين سوريا وتركيا، مشيراً إلى حرص الهيئة على تهيئة البيئة الإدارية والفنية واللوجستية اللازمة لإنجاح المشروع.

كما زار الوفد غرفة الملاحة البحرية التركية في إسطنبول، حيث التقى رئيس مجلس إدارة الغرفة تامر كيران، وعدداً من مسؤولي الغرفة وممثلي الشركات العاملة في مجالات النقل البحري والشحن والخدمات اللوجستية.

وبحث الجانبان آفاق التعاون في تطوير حركة الملاحة البحرية، وتعزيز الربط بين الموانئ السورية وشبكات النقل الإقليمية والدولية، وتبادل الخبرات في المجالات البحرية والمينائية، إلى جانب تشجيع الشركات التركية على الاستثمار في قطاعات النقل البحري والخدمات المينائية واللوجستية في سوريا.

وكانت المؤسسة العامة للمناطق الحرة التابعة للهيئة العامة للمنافذ والجمارك، وقعت في السابع من شهر أيار الماضي مذكرة تفاهم مع شركة بوماكو التركية، بهدف تنفيذ مشروع إنشاء وتشغيل المنطقة الحرة في إدلب وفق نظام (BOT).

ويتضمن المشروع إنشاء منطقة حرة متكاملة وميناء جاف، يسهم في تنشيط الحركة الاقتصادية واستقطاب الاستثمارات وخلق فرص عمل، إلى جانب تعزيز التبادل التجاري بين الجانبين السوري والتركي.