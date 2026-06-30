وزارة الزراعة: إعداد دراسة دقيقة لتكلفة الإنتاج في ‏قطاع الدواجن للوصول إلى سعر عادل

photo 2026 06 30 16 35 28 وزارة الزراعة: إعداد دراسة دقيقة لتكلفة الإنتاج في ‏قطاع الدواجن للوصول إلى سعر عادل

دمشق-سانا‏

أكد معاون وزير الزراعة السوري لشؤون الثروة ‏الحيوانية والتنمية الريفية أيهم عبد القادر العمل على ‏إعداد دراسة دقيقة لتكلفة الإنتاج في قطاع الدواجن ‏بمختلف حلقات سلسلة القيمة، بهدف الوصول إلى سعر ‏استرشادي عادل يوازن بين مصالح المنتجين ‏والمستهلكين، ويسهم في الحد من التقلبات السعرية ‏وتعزيز استقرار السوق‎.‎
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وبين عبد القادر في تصريح له اليوم الثلاثاء، أن الوزارة ‏تعمل بالتنسيق مع وزارة الاقتصاد والصناعة والجهات ‏الشريكة على تنظيم هذا القطاع، بما يحقق استدامة الإنتاج، ‏ويحافظ على استقرار الأسواق‎.‎

photo 2026 06 30 16 26 00 وزارة الزراعة: إعداد دراسة دقيقة لتكلفة الإنتاج في ‏قطاع الدواجن للوصول إلى سعر عادل

وأشار عبد القادر إلى السعي لاتخاذ جميع الإجراءات ‏اللازمة لضمان وفرة منتجات الدواجن وبيض المائدة، ‏وتأمين انسياب الإمدادات إلى الأسواق بما يلبي الزيادة ‏المتوقعة في الطلب، ويضمن توافر المنتجات ‏للمواطنين دون أي نقص‎.‎


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ولفت معاون وزير الزراعة إلى العمل مع مختلف ‏الجهات المعنية على إعداد إطار حوكمة شامل لتنظيم ‏قطاع الدواجن، بهدف ترسيخ مبادئ الشفافية والرقابة ‏والتنسيق بين جميع الشركاء، بما يعزز إنتاج دواجن آمنة ‏وعالية الجودة وفق معايير السلامة الغذائية، ويدعم ‏استدامة القطاع، ويسهم في تعزيز الأمن الغذائي والحفاظ ‏على استقرار الأسواق وثقة المستهلك‎.‎
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وكانت اللجنة الوطنية للاستيراد والتصدير أصدرت في ‏الـ 9 من شهر حزيران 2026، قراراً بإيقاف استيراد ‏فروج الريش ‏وصوص البياض وصوص الريش حتى ‏إشعار آخر، حرصاً على حماية المنتج الوطني، ودعم ‏المربين والحفاظ على استقرار العملية الإنتاجية.‌‏

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