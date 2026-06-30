وزارة الزراعة: إعداد دراسة دقيقة لتكلفة الإنتاج في ‏قطاع الدواجن للوصول إلى سعر عادل

دمشق-سانا
أكد معاون وزير الزراعة السوري لشؤون الثروة الحيوانية والتنمية الريفية أيهم عبد القادر العمل على إعداد دراسة دقيقة لتكلفة الإنتاج في قطاع الدواجن بمختلف حلقات سلسلة القيمة، بهدف الوصول إلى سعر استرشادي عادل يوازن بين مصالح المنتجين والمستهلكين، ويسهم في الحد من التقلبات السعرية وتعزيز استقرار السوق.
وبين عبد القادر في تصريح له اليوم الثلاثاء، أن الوزارة تعمل بالتنسيق مع وزارة الاقتصاد والصناعة والجهات الشريكة على تنظيم هذا القطاع، بما يحقق استدامة الإنتاج، ويحافظ على استقرار الأسواق.
وأشار عبد القادر إلى السعي لاتخاذ جميع الإجراءات اللازمة لضمان وفرة منتجات الدواجن وبيض المائدة، وتأمين انسياب الإمدادات إلى الأسواق بما يلبي الزيادة المتوقعة في الطلب، ويضمن توافر المنتجات للمواطنين دون أي نقص.
ولفت معاون وزير الزراعة إلى العمل مع مختلف الجهات المعنية على إعداد إطار حوكمة شامل لتنظيم قطاع الدواجن، بهدف ترسيخ مبادئ الشفافية والرقابة والتنسيق بين جميع الشركاء، بما يعزز إنتاج دواجن آمنة وعالية الجودة وفق معايير السلامة الغذائية، ويدعم استدامة القطاع، ويسهم في تعزيز الأمن الغذائي والحفاظ على استقرار الأسواق وثقة المستهلك.
وكانت اللجنة الوطنية للاستيراد والتصدير أصدرت في الـ 9 من شهر حزيران 2026، قراراً بإيقاف استيراد فروج الريش وصوص البياض وصوص الريش حتى إشعار آخر، حرصاً على حماية المنتج الوطني، ودعم المربين والحفاظ على استقرار العملية الإنتاجية.