صناعة دمشق وريفها تبحث مع لجان القطاع الغذائي تحديات الإنتاج والتصدير

دمشق-سانا

بحثت غرفة صناعة دمشق وريفها، على هامش فعاليات الدورة الحادية والعشرين من معرض “فود إكسبو 2026“، أبرز التحديات التي تواجه الصناعات الغذائية وسبل تعزيز تنافسية القطاع ودعم بيئة الإنتاج.

جاء ذلك خلال اجتماع عُقد في قاعة رجال الأعمال بمدينة المعارض في دمشق اليوم الأربعاء، بين رئيس الغرفة محمد أيمن المولوي، وعضو مجلس الإدارة رئيس القطاع الغذائي أسامة النن، وعدد من رؤساء اللجان الغذائية.

وتناول المشاركون المشكلات الناجمة عن عمليات المناقلة عند المعابر الحدودية، إضافة إلى المدة الزمنية اللازمة لإجراء التحاليل المخبرية للمواد الغذائية الواردة عبر المرافئ السورية، والتي تصل حالياً إلى نحو خمسة عشر يوماً، وما يترتب على ذلك من انعكاسات على انسيابية حركة الإنتاج والتجارة.

تعزيز مبدأ التشاركية

وأكد المشاركون أهمية تعزيز مبدأ التشاركية بين القطاعين العام والخاص في إعداد القرارات الاقتصادية والتنظيمية المرتبطة بالقطاع الصناعي قبل إصدارها، بما يضمن مراعاة احتياجات الصناعيين ومتطلبات السوق، كما طالبوا بتسمية ممثل عن لجنة البوظة في الغرفة ضمن هيئة المواصفات والمقاييس للمساهمة في مناقشة القضايا الفنية والمعايير المرتبطة بهذا النشاط الصناعي.

واقترح رؤساء اللجان الغذائية اعتماد مبدأ المعاملة بالمثل مع الدول التي تفرض رسوماً مرتفعة على الصادرات السورية الداخلة إلى أسواقها، بما يسهم في حماية الصناعة الوطنية وتعزيز قدرتها التنافسية.

في السياق، أكد رئيس الغرفة محمد أيمن المولوي الحرص على متابعة مختلف القضايا التي تهم الصناعيين بالتنسيق مع الجهات المعنية، داعياً أصحاب المنشآت الصناعية إلى رفع ملاحظاتهم ومشكلاتهم بشكل رسمي إلى الغرفة لضمان متابعتها والعمل على إيجاد الحلول المناسبة لها.

بدوره، شدد النن على ضرورة عقد اجتماعات دورية للجان القطاع الغذائي، مع استضافة ممثلين عن الجهات الحكومية المعنية، بما يسهم في تعزيز الحوار البنّاء والخروج بتوصيات عملية تدعم تطوير القطاع الغذائي وتعزز مساهمته في الاقتصاد الوطني.

وانطلقت، يوم الأحد الماضي، فعاليات معرض “فود إكسبو 2026” في مدينة المعارض بدمشق، برعاية وزارة الاقتصاد والصناعة، وبمشاركة أكثر من 300 شركة محلية وعربية ودولية، ويستمر حتى الخامس والعشرين من حزيران الجاري، بهدف الترويج للمنتجات الغذائية السورية واستكشاف الفرص التجارية والاستثمارية وتعزيز الشراكات الاقتصادية.