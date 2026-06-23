معرض فود إكسبو 2026 يفتح آفاق تعاون تجاري بين الشركات الإماراتية والسورية

دمشق-سانا

تستمر فعاليات المعرض العربي الدولي للصناعات الغذائية والتعبئة والتغليف “فود إكسبو 2026” لليوم الثاني في مدينة المعارض بدمشق، وسط مشاركة عربية واسعة، حيث برزت الشركات الإماراتية من خلال عرض منتجاتها الغذائية وبحث فرص التعاون والتبادل التجاري مع الشركات السورية.

وأكد ممثل إحدى الشركات الإماراتية المشاركة محمد الدرمكي، في تصريح لسانا اليوم الإثنين، أنهم يشاركون للمرة الأولى في المعرض، وأن التجربة جاءت إيجابية وفاقت التوقعات من حيث حجم الإقبال وعدد الزوار والعارضين، موضحاً أن الشركة تعرض مجموعة متنوعة من المنتجات الغذائية، تشمل الألبان والأجبان والحليب بمختلف أنواعه والمعلبات والدواجن والعصائر الطبيعية.

وبيّن الدرمكي أن الأسواق الغذائية تشهد منافسة متزايدة تتطلب المحافظة على أعلى معايير الجودة والإنتاج، لافتاً إلى أن جودة المنتج أصبحت العامل الأهم في كسب ثقة المستهلك، وتعزيز حضور الشركات في الأسواق المحلية والخارجية، الأمر الذي يدفع الشركات الغذائية إلى تطوير منتجاتها باستمرار والالتزام بالمواصفات الصحية والفنية الحديثة.

منصة للتشبيك وبناء الشراكات

من جانبه، رأى أحمد ذو الغنى، ممثل إحدى الشركات المشاركة من دبي، أن المعارض المتخصصة تمثل فرصة مهمة لتعزيز التبادل التجاري بين الدول، وإيجاد قنوات تواصل مباشرة بين التجار والشركات.

وأشار ذو الغنى، إلى أن الشركة تعمل في مجال استيراد وتصدير الخضار والفواكه من الأسواق العربية والعالمية، مؤكداً أن المشاركة في المعرض أتاحت لقاءات مباشرة مع عدد من الشركات السورية، وأن نتائج هذه اللقاءات التجارية ستظهر خلال الفترة المقبلة.

وأضاف قائلاً: إن “سوريا تمتلك موقعاً مهماً في حركة التجارة الإقليمية، ما يجعلها محطة أساسية لبناء شراكات اقتصادية وتجارية بين مختلف الأسواق العربية”.

الجودة مفتاح المنافسة والاستدامة

بدوره، أكد علاء الخضر ممثل إحدى الشركات الإماراتية، أن المشاركة في المعرض أتاحت فرصة للتعرف إلى احتياجات السوق السورية وبناء علاقات جديدة مع التجار، والشركات العاملة في القطاع الغذائي.

وأوضح الخضر، أن الشركة تُعد من أقدم شركات صناعة المعكرونة في الإمارات منذ عام 1979، مشيراً إلى أن نجاح المنتجات الغذائية في الأسواق يعتمد على جودة المواد الأولية وكفاءة عمليات التصنيع والتعبئة والتغليف، إلى جانب القدرة على تلبية متطلبات المستهلكين.

ولفت الخضر، إلى أن المعارض المتخصصة تسهم في تبادل الخبرات، وفتح أسواق جديدة أمام المنتجات الغذائية، فضلاً عن دورها في تعزيز حركة التصدير والاستيراد بين الدول العربية.

وتتواصل فعاليات المعرض العربي الدولي للصناعات الغذائية والتعبئة والتغليف “فود إكسبو 2026” في دورته الحادية والعشرين برعاية وزارة الاقتصاد والصناعة حتى الـ25 من حزيران الجاري في مدينة المعارض بدمشق، بمشاركة شركات محلية وعربية متخصصة في الصناعات الغذائية، وآلات ومواد التعبئة والتغليف.