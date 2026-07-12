استمرار أعمال تزفيت الحفر والأجزاء المتهالكة في شوارع مدينة دوما بريف دمشق

ريف دمشق-سانا

يواصل المكتب الفني التابع للمجلس المحلي في مدينة دوما أعمال مشروع تزفيت الحفر والأجزاء المتهالكة في شوارع مدينة دوما الذي انطلق منذ قرابة الأسبوع.

وقال رئيس المجلس المحلي في مدينة دوما عماد الأجوة لـ سانا اليوم الأحد: إن المشروع ينفذ بتمويل من المجتمع المحلي، وتبلغ كلفته الإجمالية نحو 150 ألف دولار أمريكي.

وأشار الأجوة إلى أنه تم إطلاق الأعمال بعد تأمين 20% من قيمة المشروع، أي ما يعادل 30 ألف دولار، على أن تشمل الأعمال تأهيل الطرق الرئيسية الحيوية والطرق الفرعية في مختلف أحياء مدينة دوما، وفقاً للأولويات والحاجة الفعلية.

ولفت الأجوة إلى أهمية الدور الذي يقوم به المجتمع المحلي، والذي كان شريكاً حقيقياً في إطلاق هذا المشروع، مؤكداً أن أبناء دوما حاضرون دائماً لدعم المبادرات الخدمية التي تعود بالنفع على مدينتهم.

وبيّن أن هذا التعاون بين المجتمع المحلي والمجلس المحلي يشكل نموذجاً للعمل المشترك، ويسهم في تحسين الواقع الخدمي وتلبية احتياجات الأهالي.

ويأتي المشروع استكمالاً لجهود تحسين واقع الطرق في المدينة، بعد حملة التزفيت التي نفذتها محافظة ريف دمشق خلال العام الماضي ضمن مبادرة “محافظة ريف دمشق في خدمتكم”، والتي شملت تأهيل طريق حلب القديم في مدينة دوما، وذلك في إطار خطة المحافظة لتطوير عدد من المحاور والطرق الحيوية.