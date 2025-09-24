رئيسة المفوضية الأوروبية: ملتزمون بدعم التعافي في سوريا

نيويورك-سانا

جددت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين التأكيد على دعم الاتحاد الأوروبي لسوريا، في التعافي وإعادة الإعمار ومواجهة التحديات في هذه المرحلة.

وقالت رئيسة المفوضية الأوروبية في منشور على منصة إكس “أجرينا حواراً مفيداً مع الرئيس أحمد الشرع حول التحديات التي تواجهها سوريا خلال المرحلة الانتقالية”.

وأضافت دير لاين: ” يواصل الاتحاد الأوروبي دعم عملية انتقال حقيقية وشاملة وسلمية بقيادة سورية، خالية من التدخلات الأجنبية الضارة”.

وختمت دير لاين بالقول: “نحن ملتزمون بتكثيف حوارنا السياسي، وتلبية الاحتياجات الإنسانية العاجلة، ودعم التعافي الاجتماعي والاقتصادي وإعادة إعمار سوريا”.

وكان الرئيس أحمد الشرع اجتمع اليوم مع رئيس المجلس الأوروبي أنطونيو كوستا، ورئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين، بحضور وزير الخارجية أسعد حسن الشيباني، وذلك على هامش أعمال الدورة الثمانين للجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك.