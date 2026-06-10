الاقتصاد الأخضر والتمويل المستدام.. محور ندوة اقتصادية ‏ في غرفة تجارة دمشق

دمشق-سانا
ركزت الندوة الاقتصادية التي أقامتها غرفة تجارة دمشق بعنوان ”الاقتصاد الأخضر بين التنمية والتمويل” على أهمية تعزيز الاستدامة والتحول نحو الاقتصاد الأخضر.
دور التمويل
وتناولت الندوة التي أقيمت اليوم الأربعاء بمبنى الغرفة، دور التمويل والاستثمار الأخضر في دعم التنمية الاقتصادية والبيئية، ومواكبة التحولات العالمية نحو اقتصاد أكثر كفاءة واستدامة.
تعزيز الدور التوعوي
وأكد المدير العام لغرفة تجارة دمشق عامر خربوطلي، أن إقامة الندوة تأتي في إطار تعزيز الدور التوعوي والمعرفي للغرفة، وفتح مساحات للحوار حول القضايا الاقتصادية المعاصرة، مشيراً إلى أهمية موضوع الاقتصاد الأخضر والتمويل المستدام في المرحلة الحالية، ودورهما في مواكبة التحولات نحو وجه سوريا الاقتصادي الجديد.
وبين خربوطلي أن الندوة تسهم في التعريف بأثر الاقتصاد الأخضر على المستويين الاقتصادي والبيئي، وتعزيز الوعي بأهمية تبني ممارسات تنموية مستدامة تدعم النمو الاقتصادي وتحافظ على الموارد الطبيعية.
مسارات التنمية
وتناول المحاضر في الندوة موفق الشيخ علي، المدير العام لشركة الأرض للتنمية المتطورة للموارد، واستشاري إدارة الموارد الطبيعية والتنمية، محاور الاقتصاد الأخضر وأثره المتنامي على مسارات التنمية الاقتصادية والبيئية، مسلطاً الضوء على التحولات العالمية نحو الطاقة النظيفة ومعايير الاستدامة.
وأشار الشيخ علي إلى أهمية الزراعة المستدامة والزراعة الذكية مناخياً، وإدارة النفايات ضمن مفهوم الاقتصاد الدائري، إضافة إلى آليات التمويل والاستثمار الأخضر ومعايير البناء الأخضر (LEED)، بوصفها أدوات حديثة لتعزيز كفاءة استخدام الموارد وتحقيق التنمية المستدامة.
الأبعاد الاجتماعية
كما عرض الشيخ علي، الأبعاد الاجتماعية للاقتصاد الأخضر،
ولا سيما مفاهيم العدالة الاجتماعية والتنمية البشرية، مؤكداً أن هذا النموذج الاقتصادي يمتد ليشمل الإنسان وجودة حياته إلى جانب الحفاظ على البيئة.
وتطرق الشيخ علي إلى المعايير البيئية الدولية ومعايير الاتحاد الأوروبي ودول مجلس التعاون الخليجي، وانعكاساتها على فرص التصدير والتنافسية، مشدداً على أهمية المسؤولية الاجتماعية للشركات، ودور القطاع الخاص في دعم التحول نحو الاقتصاد الأخضر عبر تبني ممارسات إنتاجية أكثر استدامة وكفاءة.
وتُعد غرفة تجارة دمشق التي تأسست عام 1830 من أقدم الغرف التجارية في المنطقة، وتعمل على دعم قطاع الأعمال من خلال تقديم الخدمات الاستشارية، وتمثيل مصالح الفعاليات الاقتصادية، إلى جانب تعزيز العلاقات التجارية وتطوير البيئة الاستثمارية.