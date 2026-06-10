الاقتصاد الأخضر والتمويل المستدام.. محور ندوة اقتصادية ‏ في غرفة تجارة دمشق

دمشق-سانا‏

ركزت الندوة الاقتصادية التي أقامتها غرفة تجارة دمشق بعنوان ‌‏”الاقتصاد الأخضر بين التنمية والتمويل” على أهمية تعزيز ‏الاستدامة والتحول نحو الاقتصاد الأخضر.‏

دور التمويل ‏

وتناولت الندوة التي أقيمت اليوم الأربعاء بمبنى الغرفة، دور ‏التمويل والاستثمار الأخضر في دعم التنمية الاقتصادية ‏والبيئية، ومواكبة التحولات العالمية نحو اقتصاد أكثر كفاءة ‏واستدامة.‏

تعزيز الدور التوعوي

وأكد المدير العام لغرفة تجارة دمشق عامر خربوطلي، أن إقامة ‏الندوة تأتي في إطار تعزيز الدور التوعوي والمعرفي للغرفة، ‏وفتح مساحات للحوار حول القضايا الاقتصادية المعاصرة، ‏مشيراً إلى أهمية موضوع الاقتصاد الأخضر والتمويل المستدام ‏في المرحلة الحالية، ودورهما في مواكبة التحولات نحو وجه ‏سوريا الاقتصادي الجديد.‏

وبين خربوطلي أن الندوة تسهم في التعريف بأثر الاقتصاد ‏الأخضر على المستويين الاقتصادي والبيئي، وتعزيز الوعي ‏بأهمية تبني ممارسات تنموية مستدامة تدعم النمو الاقتصادي ‏وتحافظ على الموارد الطبيعية.‏

مسارات التنمية ‏

وتناول المحاضر في الندوة موفق الشيخ علي، المدير العام ‏لشركة الأرض للتنمية المتطورة للموارد، واستشاري إدارة ‏الموارد الطبيعية والتنمية، محاور الاقتصاد الأخضر وأثره ‏المتنامي على مسارات التنمية الاقتصادية والبيئية، مسلطاً ‏الضوء على التحولات العالمية نحو الطاقة النظيفة ومعايير ‏الاستدامة.‏

وأشار الشيخ علي إلى أهمية الزراعة المستدامة والزراعة الذكية ‏مناخياً، وإدارة النفايات ضمن مفهوم الاقتصاد الدائري، إضافة ‏إلى آليات التمويل والاستثمار الأخضر ومعايير البناء الأخضر ‌‏(‏LEED‏)، بوصفها أدوات حديثة لتعزيز كفاءة استخدام الموارد ‏وتحقيق التنمية المستدامة.‏

الأبعاد الاجتماعية

كما عرض الشيخ علي، الأبعاد الاجتماعية للاقتصاد الأخضر، ‏

ولا سيما مفاهيم العدالة الاجتماعية والتنمية البشرية، مؤكداً أن ‏هذا النموذج الاقتصادي يمتد ليشمل الإنسان وجودة حياته إلى ‏جانب الحفاظ على البيئة.‏

وتطرق الشيخ علي إلى المعايير البيئية الدولية ومعايير الاتحاد ‏الأوروبي ودول مجلس التعاون الخليجي، وانعكاساتها على ‏فرص التصدير والتنافسية، مشدداً على أهمية المسؤولية ‏الاجتماعية للشركات، ودور القطاع الخاص في دعم التحول نحو ‏الاقتصاد الأخضر عبر تبني ممارسات إنتاجية أكثر استدامة ‏وكفاءة.‏

وتُعد غرفة تجارة دمشق التي تأسست عام 1830 من أقدم ‏الغرف التجارية في المنطقة، وتعمل على دعم قطاع الأعمال ‏من خلال تقديم الخدمات الاستشارية، وتمثيل مصالح الفعاليات ‏الاقتصادية، إلى جانب تعزيز العلاقات التجارية وتطوير البيئة ‏الاستثمارية.‏