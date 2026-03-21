منظمة وينغز ومديرية التنمية تقيمان حفلاً لإحياء ذكرى الثورة وتكريم أمهات الشهداء بدمشق

دمشق-سانا

أقامت منظمة وينغز الإغاثية بالتعاون مع مديرية التنمية المحلية في محافظة دمشق حفلاً جماهيرياً في صالة الياسمين بملعب تشرين في دمشق، اليوم السبت، بمناسبة ذكرى انطلاق الثورة السورية ولتكريم أمهات الشهداء، وذلك في إطار تعزيز الذاكرة الوطنية وتقدير تضحيات الأمهات في سبيل الحرية والكرامة، تزامناً مع الاحتفال بعيد الأم.

وتضمن الحفل مجموعة من الفعاليات الفنية والتراثية، حيث شارك عدد من المنشدين في تقديم فقرات إنشادية عبرت عن روح الثورة وقيمها، إضافة إلى فقرة العراضة الشعبية التي ردد أفرادها شعارات الثورة السورية، وسط تفاعل كبير من الحضور.

تكريم أمهات الشهداء

وشهدت الاحتفالية تكريم عدد من أمهات الشهداء تقديراً لصبرهن وتضحياتهن، حيث قامت تنسيقية مشروع دمر – مجلس الأعيان وبالاشتراك مع منظمة وينغز بتقديم هدايا رمزية لعدد من عائلات الشهداء.

وألقت هزار سقباني، وهي أم شهيد، كلمة تحدثت فيها عن معاني الصبر والقوة والشجاعة، مؤكدة أن دماء الشهداء فداء للثورة والعزة والكرامة.

تعزيز دور المجتمع الأهلي

وفي تصريح لـ سانا، أوضح باسل هيلام، رئيس مجلس إدارة منظمة وينغز الدولية، أن المنظمة تعمل على دعم المجتمع المدني في مختلف القطاعات، مشيراً إلى أن الهدف الأساسي من هذه الاحتفالية هو تكريم ذوي الشهداء الذين قدموا أبناءهم في سبيل انتصار الثورة ورفع راية الحرية في سوريا، مضيفاً: إن المنظمة التي نشأت في تركيا قبل أربع سنوات وحصلت مؤخراً على ترخيص للعمل داخل سوريا، تسعى إلى تعزيز دور المجتمع الأهلي والمساهمة في بناء مجتمع أكثر تماسكاً وقدرة على مواجهة التحديات.

أنشطة للأطفال بمناسبة العيد

كما تضمن الحفل أيضاً فقرات تفاعلية مخصصة للأطفال بمناسبة عيد الفطر، هدفت إلى إدخال الفرح إلى قلوبهم وتعزيز روح المشاركة المجتمعية.

وفي الختام أكد القائمون على الحفل أن هذه الفعالية تحمل أهمية وطنية وإنسانية فهي رسالة وفاء وتقدير لأسر الشهداء، ولما تعكسه من التزام مجتمعي بإحياء الذاكرة الوطنية وتعزيز قيم التضحية.

يذكر أن منظمة وينغز الدولية للإغاثة هي مؤسسة تهدف إلى تمكين الأفراد والمجتمعات عالمياً، من خلال برامج تعليمية وتنموية وإغاثية، تهدف إلى رعاية النمو وتحقيق النجاح، وتسعى عبر الشراكات والفعاليات إلى تقديم دعم عملي وتوفير بيئة تتيح التطور، وخاصة في أوقات الكوارث.