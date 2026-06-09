بمشاركة 710 شركات من 51 دولة.. معرض بيلدكس ينطلق غداً‎ ‎

دمشق-سانا
أكد مدير العلاقات العامة في وزارة الإدارة المحلية والبيئة السورية، علي الحمد، أن افتتاح معرض بيلدكس لمواد البناء غداً يحمل في دورته الحالية رسائل مؤسسية بالغة الأهمية، في مقدمتها أن قطاع البناء والتشييد أصبح ركيزة أساسية في مسيرة التعافي المبكر والنهوض بسوريا الجديدة.
وأوضح الحمد، في تصريح لـ سانا، اليوم الثلاثاء أن المشاركة الواسعة، التي تضم 710 شركات و1400 علامة تجارية من 51 دولة، إلى جانب مشاركة مباشرة لـ20 دولة، تعكس تنامياً حقيقياً في الثقة بمستقبل الاستثمار العمراني في سوريا.
فرص واعدة في قطاع البناء
وأشار الحمد إلى أن مجتمع الاستثمار الدولي يرى فرصاً واعدة في قطاع البناء السوري خلال مرحلة التعافي المبكر، مؤكداً أن الوزارة تنظر إلى هذا المؤشر بوصفه رافداً مهماً ينبغي توظيفه لخدمة الوحدات الإدارية والبلديات، من خلال استقطاب استثمارات تسهم في تطوير البنية التحتية المحلية وتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين، بما ينسجم مع رؤية بناء سوريا الجديدة.
وبيّن الحمد أن القطاعات الأكثر حضوراً في المعرض تشمل مواد البناء، والطاقات البديلة، والكهرباء والإنارة، إلى جانب مشاركة لافتة لقطاعات الدهانات ومواد العزل، ومعدات التكييف والتهوية، والأنابيب والمصاعد، والسيراميك والخلاطات والتجهيزات الصحية، والألمنيوم والزجاج، كما تشارك شركات ومكاتب متخصصة في تقنيات المياه والاستدامة البيئية، وشركات التطوير العقاري، والمكاتب الهندسية، والآليات الثقيلة والمتوسطة والخفيفة، إضافة إلى مؤسسات مصرفية وشركات أنظمة الأمن والسلامة.
توفير بيئة تشريعية وتمويلية
وبين الحمد أن المعرض يوفر للشركات الصغيرة والمتوسطة فرصة استثنائية لعرض منتجاتها وخدماتها أمام شريحة واسعة من المستثمرين والشركاء المحليين والدوليين، وإجراء لقاءات أعمال مباشرة قد تسهم في توسيع نطاق أعمالها وتعزيز قدرتها التنافسية.
وأوضح الحمد أن دعم الشركات الصغيرة والمتوسطة يمثل أولوية وطنية خلال مرحلة التعافي المبكر، كونها تشكل الرافد الأساسي لمشروعات البنية التحتية على مستوى الوحدات الإدارية والبلديات، مشيراً إلى أن دور المعرض يتكامل مع الجهود الحكومية الرامية إلى توفير بيئة تشريعية وتمويلية داعمة لهذا القطاع الحيوي.
ويمثل معرض بيلدكس الذي ينطلق في مدينة المعارض بدمشق ويستمر من الـ 10 وحتى الـ 14 من الشهر الجاري مساحة مهمة لقطاع البناء والتطوير العمراني، وفرصة للاطلاع على أحدث المنتجات والحلول والخبرات المرتبطة بالبنية التحتية والخدمات والتنمية المحلية، بما يدعم مسارات التعافي في سوريا وإعادة الإعمار وتعزيز الشراكات .