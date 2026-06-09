بمشاركة 710 شركات من 51 دولة.. معرض بيلدكس ينطلق غداً‎ ‎

دمشق-سانا

‎ ‎أكد مدير العلاقات العامة في وزارة الإدارة المحلية والبيئة ‏السورية، علي الحمد، أن افتتاح معرض بيلدكس لمواد البناء غداً ‌‏يحمل في دورته الحالية رسائل مؤسسية بالغة الأهمية، في مقدمتها ‏أن قطاع البناء والتشييد أصبح ركيزة أساسية في مسيرة ‏التعافي ‏المبكر والنهوض بسوريا الجديدة‎.‎

وأوضح الحمد، في تصريح لـ سانا، اليوم الثلاثاء أن المشاركة ‏الواسعة، التي تضم 710 شركات و1400 علامة تجارية من ‌‏51 ‏دولة، إلى جانب مشاركة مباشرة لـ20 دولة، تعكس تنامياً حقيقياً في ‏الثقة بمستقبل الاستثمار العمراني في سوريا‎.‎

فرص واعدة في قطاع البناء‎

وأشار الحمد إلى أن مجتمع الاستثمار الدولي يرى فرصاً واعدة في ‏قطاع البناء السوري خلال مرحلة التعافي المبكر، مؤكداً ‏أن ‏الوزارة تنظر إلى هذا المؤشر بوصفه رافداً مهماً ينبغي توظيفه ‏لخدمة الوحدات الإدارية والبلديات، من خلال استقطاب ‏استثمارات ‏تسهم في تطوير البنية التحتية المحلية وتحسين الخدمات المقدمة ‏للمواطنين، بما ينسجم مع رؤية بناء سوريا ‏الجديدة‎.‎

وبيّن الحمد أن القطاعات الأكثر حضوراً في المعرض تشمل مواد ‏البناء، والطاقات البديلة، والكهرباء والإنارة، إلى جانب ‏مشاركة لافتة لقطاعات الدهانات ومواد العزل، ومعدات التكييف والتهوية، ‏والأنابيب والمصاعد، والسيراميك والخلاطات ‏والتجهيزات ‏الصحية، والألمنيوم والزجاج، كما تشارك شركات ومكاتب ‏متخصصة في تقنيات المياه والاستدامة البيئية، ‏وشركات التطوير ‏العقاري، والمكاتب الهندسية، والآليات الثقيلة والمتوسطة والخفيفة، ‏إضافة إلى مؤسسات مصرفية ‏وشركات أنظمة الأمن والسلامة‎.‎

توفير بيئة تشريعية وتمويلية

وبين الحمد أن المعرض يوفر للشركات الصغيرة والمتوسطة ‏فرصة استثنائية لعرض منتجاتها وخدماتها أمام شريحة واسعة ‏من ‏المستثمرين والشركاء المحليين والدوليين، وإجراء لقاءات أعمال ‏مباشرة قد تسهم في توسيع نطاق أعمالها وتعزيز قدرتها ‏التنافسية‎.‎

وأوضح الحمد أن دعم الشركات الصغيرة والمتوسطة يمثل أولوية ‏وطنية خلال مرحلة التعافي المبكر، كونها تشكل الرافد ‏الأساسي ‏لمشروعات البنية التحتية على مستوى الوحدات الإدارية والبلديات، ‏مشيراً إلى أن دور المعرض يتكامل مع الجهود ‏الحكومية الرامية ‏إلى توفير بيئة تشريعية وتمويلية داعمة لهذا القطاع الحيوي‎.‎

ويمثل معرض بيلدكس الذي ينطلق في مدينة المعارض بدمشق ويستمر من الـ 10 وحتى الـ 14 من الشهر ‏الجاري مساحة ‏مهمة لقطاع البناء والتطوير العمراني، وفرصة ‏للاطلاع على أحدث المنتجات والحلول والخبرات المرتبطة بالبنية ‏التحتية ‏والخدمات والتنمية المحلية، بما يدعم مسارات التعافي في ‏سوريا وإعادة الإعمار وتعزيز الشراكات‎ .‎