وزير الإسكان: الإقبال على مشروع أبيات هيلز يؤكد أن الاقتصاد السوري يتجه نحو التعافي

دمشق-سانا

أكد وزير الأشغال العامة والإسكان السوري مصطفى عبد الرزاق أننا نشهد خطوة عملية جديدة من الخطوات في مشروع أبيات هيلز، أحد المشاريع التي انطلقت برعاية المنتدى السوري السعودي.

وأوضح الوزير عبد الرزاق، في تغريدة له عبر منصة (إكس) اليوم الجمعة، أنه بعد البدء بتنفيذ البنى التحتية، جاء الإقبال الكبير على الاكتتاب حيث تم حجز جميع الوحدات السكنية المختلفة خلال يومين فقط، مشيراً إلى أن هذه الأرقام ليست مجرد نجاح لمشروع عقاري، بل رسالة واضحة بأن الثقة بدأت تعود، وأن المواطن ما زال مؤمناً بوطنه، وأن المستثمر يرى في سوريا فرصة حقيقية، وأن الاقتصاد السوري يسير بخطوات ثابتة نحو التعافي.

وأكد الوزير عبد الرزاق أن وزارة الأشغال العامة والإسكان ستواصل العمل مع كل الشركاء على تهيئة بيئة عمرانية واستثمارية آمنة وشفافة، وستبقى الحكومة بكل مؤسساتها الضامن لحقوق جميع الأطراف، مواطناً كان أو مستثمراً.

ولفت الوزير عبد الرزاق إلى أن الأسابيع القادمة ستشهد خطوات عملية في مشاريع أخرى مشابهة في كل المحافظات السورية، مشدداً على أن سوريا “تُبنى بثقة أبنائها وتكبر بشراكاتها”.

وبدأ أمس الأول الأربعاء الاكتتاب على مشروع “أبيات هيلز” السكني في ضاحية قدسيا بريف دمشق، بإشراف مباشر من المؤسسة العامة للإسكان، وذلك بهدف تنظيم إجراءات التسجيل واستقبال طلبات المواطنين وفق الآليات المعتمدة وبما يضمن الشفافية وسلاسة التنفيذ.