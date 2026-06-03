مجالس الأعمال السورية والدولية: القطاع الخاص شريك ‏أساسي في التعافي الاقتصادي وخلق فرص العمل

دمشق-سانا‏

أكد عدد من ممثلي مجالس الأعمال السورية والدولية أهمية ‏مؤتمر حوار القطاع الخاص السوري المنعقد بدمشق، بوصفه ‏منصة لتعزيز التواصل بين القطاعين العام والخاص، ورسم ‏ملامح المرحلة المقبلة من التعافي الاقتصادي، بما يسهم في ‏تحفيز الاستثمار وخلق فرص العمل وتعزيز دور القطاع ‏الخاص في عملية التنمية‎.‎

تحقيق التنمية الاقتصادية

وأوضح رئيس مجلس الأعمال السوري البريطاني منذر نزهة، ‏في تصريح لـ سانا، اليوم الأربعاء، أن المؤتمر يشكل فرصة ‏للخروج بتوصيات تسهم في إظهار أهمية القطاع الخاص في ‏إعادة بناء الاقتصاد السوري، وتعزيز الفهم المشترك بين الدولة ‏والقطاع الخاص حول أولويات المرحلة المقبلة وآليات التعاون ‏لتحقيق التنمية الاقتصادية‎.‎

وأشار نزهة إلى أن القطاع الخاص يمثل المحرك الأساسي ‏للاقتصاد وصاحب الدور الرئيس في خلق فرص العمل الجديدة ‏للمواطنين، لافتاً إلى أن المجلس السوري البريطاني يضم كبرى ‏الشركات السورية والبريطانية إلى جانب شركات دولية أخرى، ‏ويعمل على تشجيعها لتنفيذ نشاطات ومؤتمرات اقتصادية في ‏سوريا، وتعزيز الحوار مع الجهات الحكومية ومجالس الأعمال ‏المختلفة‎.‎

وبين نزهة أن المؤتمر يشهد خطوات مهمة لتعزيز التعاون ‏بين مجالس الأعمال السورية ونظيراتها الخارجية، مشيراً إلى ‏إطلاق ميثاق مجالس الأعمال خلال فعاليات المؤتمر، إضافة ‏إلى التحضير لعقد مؤتمر المجلس السوري البريطاني في دمشق ‏مطلع شهر تموز المقبل بمشاركة شركات ورجال أعمال‎.‎

حوار منظم

من جهته، أكد رئيس مجلس الأعمال السوري السعودي هيثم ‏جود، أن المؤتمر يمثل أول حوار منظم بين القطاعين العام ‏والخاص، ويوفر فرصة مهمة بعد إعداد بنية تشريعية وخريطة ‏طريق أوضح للاستثمار، بما يعزز دور القطاع الخاص في ‏تحريك عجلة الاقتصاد السوري‎.‎

وأشار جود إلى أن مجالس الأعمال تؤدي دوراً محورياً في ‏جذب المستثمرين السوريين المغتربين ورؤوس الأموال العربية ‏والأجنبية إلى السوق السورية، موضحاً أن القطاع الخاص ‏سيكون المحرك الرئيس لعملية الإنتاج وخلق فرص العمل خلال ‏المرحلة المقبلة‎.‎

ولفت جود إلى أن عام 2026 يشهد إعادة ترميم وتعافي بنية ‏القطاع الخاص في سوريا بعد التحديات التي واجهها خلال ‏السنوات الماضية، بالتوازي مع مساهمة المغتربين السوريين في ‏دعم النشاط الاقتصادي والإنتاجي من خلال الشراكة مع ‏المستثمرين المحليين‎.‎

المشاركة في رسم معالم المرحلة المقبلة

بدوره، أوضح عضو المجلس السوري الفرنسي للأعمال وليد ‏طرّاف، أن المؤتمر يتيح للقطاع الخاص فرصة المشاركة في ‏رسم معالم المرحلة المقبلة من التعافي الاقتصادي، وتوحيد ‏الجهود بين مختلف الفاعلين الاقتصاديين بما يسهم في إعداد ‏رؤية متكاملة تدعم مسار التنمية وإعادة النشاط الاقتصادي‎.‎

وأشار طرّاف إلى أن الحوار بين مختلف مكونات القطاع ‏الخاص من شأنه المساهمة في بلورة تصورات عملية تساعد ‏على بناء خريطة أكثر فاعلية للتعافي الاقتصادي خلال المرحلة ‏القادمة‎.‎

وتتواصل اليوم الأربعاء فعاليات اليوم الثالث والأخير من ‏المؤتمر الوطني الأول لحوار القطاع الخاص السوري، الذي ‏تنظمه وزارة الاقتصاد والصناعة بالتعاون مع برنامج الأمم ‏المتحدة الإنمائي، بجلسات متخصصة تناقش دور الشركاء ‏الدوليين في دعم القطاع الخاص السوري، وتعزيز مسارات ‏التعافي الاقتصادي، وذلك في قصر المؤتمرات بدمشق‎.‎

ويناقش المؤتمر تعزيز التجارة العابرة للحدود بين سوريا ‏والأردن، وتوسيع الوصول إلى التمويل للمشاريع الصغيرة ‏والمتوسطة، وتأسيس التعاون بين القطاع الخاص والمؤسسات ‏المالية الدولية والعائدين السوريين، إضافة إلى ربط الاستقرار ‏الاقتصادي بالعدالة والتماسك المجتمعي‎.‎

ويأتي انعقاد مؤتمر حوار القطاع الخاص السوري على مدى 3 ‏أيام في إطار الجهود الرامية إلى تعزيز الشراكة بين القطاعين ‏العام والخاص، ومناقشة التحديات والفرص الاستثمارية، ‏وصياغة توصيات تسهم في دعم التعافي الاقتصادي، وتحسين ‏بيئة الأعمال، وتشجيع الاستثمارات المحلية والعربية والأجنبية ‏في سوريا‎.‎