بدء استلام القمح في مركز سلحب بريف حماة

حماة-سانا



بدأت اليوم الأربعاء عمليات استلام محصول القمح من الفلاحين في مركز سلحب بريف حماة الغربي، وسط إجراءات وتدابير تسهل على المنتجين تسليم محصولهم دون عناء.

وقال مدير مركز استلام الحبوب في سلحب علي حسن في تصريح لمراسل سانا: إن عمليات استلام محصول القمح بدأت من الفلاحين من خلال التسجيل عبر منصة، أطلقتها وزارة الاقتصاد والصناعة لتسهيل عمليات التسويق ومنع حصول أي اختناقات بهذا الخصوص، حيث يجري بعدها أخذ عينات من الأقماح وتحليلها وفحصها بشكل دقيق، ليصار إلى تحديد شريحتها وسعرها وتسويقها.





وتوقع مدير المركز استلام كميات أكبر من الأقماح لهذا الموسم، مقارنة مع موسم العام الماضي الذي لم تتجاوز فيه الكمية المستلمة 18 ألف طن، وذلك نتيجة كميات الأمطار الجيدة التي هطلت هذا العام فضلاً عن الظروف الجوية الملائمة للمحصول.



وتبدأ عمليات استلام وتسويق الأقماح في محافظة حماة بداية شهر حزيران من كل عام، وتستأثر منطقة الغاب الحصة الأكبر من الإنتاج في المحافظة لملاءمتها لزراعة هذا المحصول الاستراتيجي، الذي تراجع إنتاجه في السنوات الأخيرة جراء الجفاف والممارسات التعسفية التي كان يرتكبها النظام البائد، ومنها منع الفلاحين من الوصول لأراضيهم واستثمارها.