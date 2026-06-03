بدء استلام القمح في مركز سلحب بريف حماة

dji fly ٢٠٢٥٠٥١٤ ٢٠٢٠٣٠ 0335 1780475670892 photo بدء استلام القمح في مركز سلحب بريف حماة

حماة-سانا
 
بدأت اليوم الأربعاء عمليات استلام محصول القمح من الفلاحين في مركز سلحب بريف حماة الغربي، وسط إجراءات وتدابير تسهل على المنتجين تسليم محصولهم دون عناء.

dji fly ٢٠٢٥٠٥١٤ ٢٠٢٢٥٢ 0342 1780475668176 photo بدء استلام القمح في مركز سلحب بريف حماة

وقال مدير مركز استلام الحبوب في سلحب علي حسن في تصريح لمراسل سانا: إن عمليات استلام محصول القمح بدأت من الفلاحين من خلال التسجيل عبر منصة، أطلقتها وزارة الاقتصاد والصناعة لتسهيل عمليات التسويق ومنع حصول أي اختناقات بهذا الخصوص، حيث يجري بعدها أخذ عينات من الأقماح وتحليلها وفحصها بشكل دقيق، ليصار إلى تحديد شريحتها وسعرها وتسويقها.

 
وتوقع مدير المركز استلام كميات أكبر من الأقماح لهذا الموسم، مقارنة مع موسم العام الماضي الذي لم تتجاوز فيه الكمية المستلمة 18 ألف طن، وذلك نتيجة كميات الأمطار الجيدة التي هطلت هذا العام فضلاً عن الظروف الجوية الملائمة للمحصول.
 
وتبدأ عمليات استلام وتسويق الأقماح في محافظة حماة بداية شهر حزيران من كل عام، وتستأثر منطقة الغاب الحصة الأكبر من الإنتاج في المحافظة لملاءمتها لزراعة هذا المحصول الاستراتيجي، الذي تراجع إنتاجه في السنوات الأخيرة جراء الجفاف والممارسات التعسفية التي كان يرتكبها النظام البائد، ومنها منع الفلاحين من الوصول لأراضيهم واستثمارها.

dji fly ٢٠٢٥٠٥١٤ ٢٠٢٥١٤ 0346 1780475656459 photo بدء استلام القمح في مركز سلحب بريف حماة
dji fly ٢٠٢٥٠٥١٤ ٢٠٢٦٤٤ 0350 1780475654527 photo بدء استلام القمح في مركز سلحب بريف حماة
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