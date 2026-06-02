زراعة الحسكة.. إقبال لافت على زراعة الخضار الصيفي والمساحة المنفذة تتجاوز المخطط له

الحسكة-سانا

تشهد زراعة مختلف أصناف الخضار الصيفي للموسم الحالي في محافظة الحسكة إقبالاً لافتاً، حيث تجاوزت المساحة المزروعة ما هو مخطط له من قبل مديرية الزراعة بالمحافظة.

وأوضح معاون مدير الزراعة بالحسكة المهندس عز الدين الحسو، في تصريح لمراسل سانا اليوم الثلاثاء، أن زراعة الخضار الصيفي بأصنافه المختلفة تعد أحد أهم المحاصيل في محافظة الحسكة إلى جانب محصول القطن، وتتوزع مساحات زراعتها في مختلف مناطق الاستقرار الزراعي مع توفر موارد المياه، مشيراً إلى أن عمليات زراعتها من قبل الفلاحين شهدت توسعاً وزيادة في المساحة المزروعة هذا العام.

ولفت الحسو إلى أن المساحة المزروعة بالخضار الصيفي للموسم الحالي بلغت 5968 هكتاراً، متجاوزة المساحة المخططة لزراعة هذه المحاصيل والبالغة 4143 هكتاراً، وتتوزع في مختلف مناطق الاستقرار الزراعي، مبيناً أن تسويق إنتاج المحاصيل في أسواق المحافظة يبدأ لعدد من الأصناف المزروعة مبكراً خلال الفترة القريبة القادمة، وتستمر عمليات الإنتاج حتى منتصف فصل الخريف، ما يضمن توفر المواد الغذائية للأهالي، ويسهم باستقرار أسعارها، وتحقيق الاكتفاء الذاتي منها.



يشار إلى أن فلاحي الحسكة يزرعون أصنافاً مختلفة من الخضار الصيفي، أهمها الخيار والبامياء والكوسا والفليفلة والباذنجان والفاصولياء والبندورة والثوم، إضافة إلى البطيخ الأحمر والأصفر.